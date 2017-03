Los malagueños cobran casi 900 euros menos al año que en 2008

Los malagueños tienen menos dinero en el bolsillo ahora que hace ocho años y, a tenor de la evolución de los salarios, todo apunta a que esta tendencia va a mantenerse en el tiempo. La buena noticia es que, al menos, los sueldos crecieron un 1,6% en 2015 sobre 2014 -últimos datos publicados por la Agencia Tributaria- por lo que empieza a verse algo de luz, si bien también es cierto que está creciendo la inflación, de forma que el poder adquisitivo está bastante ajustado.

El salario medio anual de los malagueños en 2015 fue, según los números oficiales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda, de 15.377 euros. Eso representó un ligero ascenso del 1,6% respecto a 2014, pero son 892 euros menos que en 2008, justo cuando comenzó la crisis económica. Si se divide en 14 pagas, la reducción mensual es de 63,7 euros.

Es de sobra sabido que Andalucía está a la cola salarial de España y en 2015 no fue una excepción. El sueldo medio anual en Andalucía fue de 14.629 euros mientras que la media nacional está en 18.645 euros, por lo que hay 4.000 euros de diferencia. Dentro de la región, Málaga es la tercera provincia con los salarios más altos tras Sevilla (15.920) y Cádiz (15.564). Dicen que las comparaciones son odiosas y, en el caso del resto del país, son hasta desesperantes respecto a Málaga. En las dos grandes urbes, el salario medio anual en Madrid es de 24.734 euros -casi 10.000 euros más que en Málaga-, y en Barcelona de 22.153 euros. En Ceuta y Melilla superan los 21.000 euros, y en Zaragoza, Asturias, Guadalajara, Burgos o Valladolid rebasan claramente los 19.000 euros. Obviamente, estos ingresos son los declarados. La economía sumergida no aparece reflejada, pero en ninguna provincia española por lo que las diferencias son más o menos semejantes. Según diversos estudios publicados, la economía irregular representa en torno al 25% del PIB malagueño.

El tipo de modelo productivo es básico para determinar los salarios y la economía malagueña tiene una alta dependencia de los servicios y el turismo. Hay mucha mano de obra no cualificada y eso se traduce en menores sueldos. Málaga está haciendo esfuerzos por diversificar su economía hacia otros sectores que den más rendimiento salarial como la innovación, pero el proceso es lento y, al final, el turismo siempre está ahí.

Las estadísticas de la Agencia Tributaria permiten hacer un análisis bastante exacto de la realidad, aunque sea con un año de retraso pues los salarios correspondientes a 2016 serán publicados en noviembre. Se aprecia, por ejemplo, que la mujer sigue saliendo perjudicada. El sueldo medio de los hombres en 2015 en Málaga fue de 17.177 euros mientras que el de las mujeres ascendió a 13.332 euros, motivado en buena parte por que suelen ser las mujeres las que realizan reducciones de jornada para poder atender a los hijos. El sueldo medio de las mujeres, además, se ha mantenido estable pese a los vaivenes económicos. En 2008 cobraban 13.312 euros, lo mismo que ahora, aunque sí ha habido un ligero repunte del 1,9% en el último ejercicio.

Si estudiamos los sueldos por sectores es obvio que la cualificación académica suele ser directamente proporcional a los ingresos, aunque también hay miles de personas -la mayoría jóvenes- que tienen carreras y trabajan en puestos que no precisan titulación alguna. Ha habido cambios sustanciales en 2015 tanto sobre el año anterior como respecto al inicio de la crisis, siendo positivos en unos segmentos y negativos en otros. El mayor crecimiento, según Hacienda, se ha producido en los salarios de las personas que trabajan en entidades financieras y aseguradoras, que ha pasado de 23.883 euros en 2014 a 32.518 euros en 2015. Los ingresos por prejubilaciones y despidos han podido tener que ver porque la banca no está, precisamente, en un momento de expansión laboral.

El segundo sector con el que se gana más dinero en Málaga es el relacionado con la energía y el agua con un salario medio de 27.638 euros, casi 3.000 euros más al año que en 2014 y 11.000 euros más que en 2008. Es un área con una amplia presencia de ingenieros y eso se aprecia en las nóminas. En transporte y comunicaciones y en servicios sociales (enseñanza y sanidad) se cobra ahora, de media, unos 21.400 euros, con ligeras subidas sobre 2014. En enseñanza y sanidad, sin embargo, sus profesionales perciben ahora 2.700 euros menos al año que al inicio de la crisis.

En el resto de sectores hay más precariedad. Uno de los descensos más fuertes se ha producido en la industria, donde se ha pasado de un ingreso medio anual de 34.083 euros en 2008 a apenas 17.000 euros en 2015. En la construcción, pese a que el sector en 2015 estaba aún lamiéndose las heridas y en situación plana, los salarios han tenido cierta estabilidad en torno a los 13.000 euros. Lo mismo ocurre en el comercio, cuya media es de 14.700 euros, y en los servicios a empresas, fijado en poco más de 12.000 euros. En la agricultura y ganadería Hacienda tiene registrado un ingreso medio anual de 4.106 euros, una cantidad ínfima para vivir.

Otros parámetros de análisis son la edad y la cantidad de personas por tramos salariales. En el primer caso, se entiende que el ciudadano va adquiriendo experiencia con los años y, en teoría, debería ir recibiendo un sueldo mayor. El salario medio es progresivo hasta los 65 años, cuando vuelve a descender porque la mayoría ya están jubilados y perciben pensiones. El sueldo medio anual de los menores de 18 años en Málaga apenas llega a 3.102 euros; los que tienen de 18 a 25 años ingresan 5.133 euros; de 26 a 35 años es de 11.971 euros; entre 36 y 45 años, 16.831 euros; de 46 a 55 años, 19.260 euros; y de 56 a 65 años, 21.427 euros.

En el segundo aspecto, los tramos salariales, se aprecian claramente las diferencias de clases sociales en función de sus ingresos. Hacienda contabilizó en 2015 a 155.563 malagueños que declararon cobrar, como mucho, la mitad del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2015 estaba en 648,6 euros. El salario medio anual de estas personas era de 1.855 euros. A eso hay que añadirle otras 89.148 personas que ingresaron, como máximo el salario mínimo, declarando un ingreso anual de 6.783 euros. En total, hay 244.711 personas que cobran, como mucho, el salario mínimo. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria sumó un total de 581.541 asalariados en Málaga, el 42% de los trabajadores cobraba, como máximo, 648,6 euros en 2015. En el polo opuesto, en Málaga hay 1.826 personas que ganaban más de 10 veces el salario mínimo, el 0,3% del total, con un salario medio anual de 138.542 euros.

Si se compara con el inicio de la crisis se observa, por una parte, que hay más personas con pocos ingresos, considerando como tales los que perciben como máximo el salario mínimo. Ahora hay las 244.711 personas mencionadas y en 2008 eran 212.159, por lo que ha habido un incremento del 15%. Entre los ricos el fenómeno es curioso. Se ha reducido a la mitad el número -ahora hay 1.826 y en 2008 eran 3.458- pero, sin embargo, los que quedan cobran más que antes -138.542 euros en 2015 y 123.442 euros en 2008-.

Las perspectivas salariales no son para tirar cohetes en Málaga. Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios, explica que en 2016 la patronal y los sindicatos a escala nacional pactaron una subida máxima de hasta el 1,5% y que la de 2017 aún está en negociaciones. "Hay que tener en cuenta que el 50% de las pymes están todavía en pérdidas y no nos hemos recuperado totalmente de la crisis", expone Sánchez, quien destaca que la línea marcada por la patronal no va tanto por un salario fijo sino por uno variable en el que entren en juego la productividad y la disminución del absentismo laboral. La vicepresidenta de la CEM recuerda que, junto al salario neto del empleado, las empresas tienen que hacer frentes a las cotizaciones sociales "que han subido incluso en época de crisis". En este sentido, Sánchez subraya que "ha habido tres subidas de las cotizaciones para los puestos más altos del escalafón y se está penalizando la contratación de personas para puestos más cualificados". Por otra parte, Fernando Muñoz, nuevo secretario general de CCOO en la provincia, afirma que hay 109.000 malagueños cuyo convenio colectivo ha expirado y que hay que renegociar.