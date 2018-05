Más de 1.300 malagueños aún se plantean irse a trabajar al extranjero

Los momentos más duros de la crisis económica ya han pasado en Málaga, pero eso no quiere decir que no haya aún más de 150.000 parados. Trabajar en el extranjero ha sido una salida profesional para miles de malagueños en los últimos años y todavía ahora es una opción para muchas personas, principalmente jóvenes, un colectivo en el que la tasa de paro es mayor que la media provincial. La Unión Europea tiene el portal de empleo Eures, que es gestionado en Málaga por una oficina de la Junta de Andalucía. Un total de 1.353 personas se pasaron el año pasado por este centro para solicitar información de esta red, según los datos aportados a este diario por la delegación provincial de Empleo. Cabe recordar que en 2013, en plena crisis, acudieron 2.400 personas, un millar más que ahora o que en 2009, cuando la crisis daba sus primeros manotazos pero aún no estaba en su esplendor, fueron 1.741 personas.

Solicitar información no quiere decir, lógicamente, que se acabe trabajando en el extranjero, aunque sí marca una tendencia y un deseo. Desde la Junta de Andalucía explican que es "muy difícil" saber exactamente cuántas personas de las que se han acercado a la oficina de Eures se han ido finalmente a trabajar a algún país europeo porque habría que obtener información de las embajadas de España en los diferentes países o de la seguridad social de cada estado, siempre y cuando hayan sido contratados de forma legal y estén cotizando. La delegación provincial de Empleo sí tiene constancia de que 42 de las personas que pidieron información en Eures están realmente trabajando en el extranjero, de las cuales 18 son hombres y 24 mujeres. De ellas, 13 han sido contratadas en Reino Unido en las especialidades de enfermería, profesorado y hostelería; 12 en Alemania, siendo la mayoría en logística; 9 en Irlanda en enfermería y profesorado; 4 en Francia y el resto en Bélgica, Suecia y Polonia. Otras muchas personas se buscan la vida en el extranjero por su cuenta y riesgo sin ir a Eures.

La red Eures ofrece asesoramiento y permite irse al extranjero con la tranquilidad de que la oferta de trabajo a la que se quiere optar es real y está controlada. Además ofrece una amplia información sobre la situación económica y las condiciones de vida de 31 países de la Unión Europea, algo que es destacable porque, si bien hay un mayor conocimiento de Reino Unido o Alemania, desde Málaga no se tiene tan claro qué ocurre y qué se puede esperar si se trabaja en Chipre, Letonia, Eslovaquia o Islandia, por poner algunos ejemplos.

En este portal (https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage) había este pasado viernes 1,6 millones de ofertas de trabajo disponibles de 11.576 empresas y éstas podían acceder al currículo de casi 380.000 personas. Alemania es, con mucha diferencia, el país que ofrece más posibilidades laborales con casi 900.000 ofertas de trabajo disponibles. Con ese volumen se pueden encontrar empleos en numerosos sectores. El viernes, por ejemplo, hubo una empresa que solicitó tres puestos de operadores de autoelevadores, otra está buscando ocho profesionales de publicidad, el banco Targobank reclama un cajero, una firma quiere tres cocineros para trabajar en Berlín, otra precisa cinco analistas de sistemas... El listado es enorme.

El segundo mercado con más posibilidades es Francia, con 206.119 ofertas de empleo. El viernes se pedían comerciales, ebanistas, desarrolladores de software, electricistas o trabajadores sociales. En tercer lugar está Bélgica con 182.854 puestos vacantes. El cuarto es República Checa con 74.104. Reino Unido es uno de los mercados más buscados por los malagueños pero, sin embargo, está en el octavo lugar en demandas laborales con 30.707 vacantes. España está a la cola con apenas 1.384. Cada oferta de trabajo detalla los requisitos -hablar el idioma del país suele ser casi imprescindible o al menos muy importante- y el tipo de contrato. La mayoría son de jornada completa.