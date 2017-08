La alcaldesa de Benaoján, Soraya García, es casi una desconocida fuera del partido. Logró por sorpresa la mayoría absoluta en el municipio y ahora decide dar el salto a la política provincial. Y se ve con posibilidades de ganar.

-Ha sido la primera en salir al ruedo. ¿Eso es bueno o malo?

-Creo que es bueno, porque eso demuestra la autonomía en mi decisión y que cuando se tienen las cosas claras no hay que hacer tanto por esperar mucho.

-¿Le han pedido que lo haga o ha sido cosa suya?

-Llevo muchos años observando la situación del partido en Málaga y tras escuchar a muchos compañeros, tengo claro que había una necesidad de cambio, de un giro de rumbo de la forma de entender y ejecutar la política en la provincia. No ha sido una decisión mía sino compartida, y a mí me lo empezaron a decir hace dos años.

-Habló de presentarse tras ver lo que ha pasado en el partido en los tres últimos años. ¿Qué ha pasado?

-Había toma de decisiones que la ejecutiva provincial conocía a través de los medios de comunicación y en cosas que nos repercutían directamente como la composición de las listas electorales. La ejecutiva no ha tenido conocimiento de cosas con el suficiente tiempo y en realidad no las hemos llegado prácticamente ni a debatir. Llegó un momento en el que prácticamente asumíamos lo hecho.

-¿Hay mucho malestar interno con los dirigentes Miguel Ángel Heredia y Francisco Conejo?

-Sí, hay mucho malestar general por la situación, no tanto personal, sino con la forma en que han llevado el partido estos últimos años.

-¿Qué modelo propone usted diferente al de Ruiz Espejo?

-No sé cuáles son las propuestas de José Luis; sé que está haciendo un periplo por la provincia hablando con militantes. Mi intención es recuperar la credibilidad, la confianza de los ciudadanos y la conexión con la sociedad, especialmente con colectivos que siempre han sido básicos en los principios e ideas de nuestro partido como es la Cultura. Y con un objetivo de recuperar las alcaldías y la Diputación de Málaga.

-De momento, los dos son cargos públicos. ¿No hay que separar ambas funciones?

-Creo que van aparejado, pero lo que sí es importante es el concepto. Es importante que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos, no del partido, y los políticos tenemos que estar al servicio de estas instituciones.

-¿Cómo se hace compatible la campaña con la Alcaldía?

-Hay inquietud. El otro día me preguntaban si me iba del pueblo. Les digo que tienen alcaldesa para rato y creo que esto es compatible, que puedo trasladar perfectamente la realidad de la calle a través de mi visión como alcaldesa y los vecinos están ilusionados. Saben que cuando me meto en algo lo hago con el corazón aunque le pongo cabeza.

-¿Hace tres años apoyó a Pedro Sánchez y en las últimas primarias a Susana Díaz? ¿Con quién está?

-Yo soy socialista y en cada proceso estudio las ideas o proyecto de cada candidato y luego la persona. Apoyé a Pedro pero quizás porque Susana no se presentó. No me arrepiento, como tampoco de haber apoyado a Susana. Cada movimiento que he hecho ha sido desde el respeto y basándome en los modelos de partido que cada uno aportaba. Tengo claro que Susana es mi secretaria general regional y Pedro, mi secretario federal y les tengo lealtad absoluta.

-¿Espera reunir entonces apoyos en los dos sectores?

-Y de hecho lo estoy consiguiendo. Tengo muy buena relación con todos los compañeros y compañeras socialistas. Ahora mismo mi candidatura es la que puede aglutinar apoyos de todas las sensibilidades.