El juez manda a prisión a dos de los detenidos por el crimen de Coín

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coín decretó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos de los tres detenidos por la muerte de los dos hermanos en la barriada de La Fuensanta, de Coín. La calificación provisional de los hechos por los que se les investiga es de homicidio. La tercera persona que fue detenida es menor de edad, por lo que ha quedado a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará su situación.

Los tres individuos, pertenecientes a la familia de los "franceses", fueron detenidos un día después de la multitudinaria pelea ocurrida el jueves por la tarde en plena calle y que se saldó con la muerte de los dos hermanos y con dos personas heridas, que aún permanecen ingresados en hospitales de Málaga y custodiados por efectivos policiales a la espera de poder tomarles declaración una vez que se recuperen de sus heridas. El funeral por las víctimas se celebrará a las cinco de esta tarde en el cementerio del pueblo, ubicado junto a la barriada donde residían las víctimas y se produjo la pelea, bajo un fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Civil, según confirmó el alcalde Fernando Fernández.

El despliegue de agentes se mantendrá "hasta que sea necesario"

El dispositivo de seguridad desplegado desde el jueves, con efectivos especializados de la Guardia Civil se mantendrá en la barriada "hasta que sea necesario y se considere que se garantiza la seguridad para todos", según aseguró ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Durante la Pascua Militar celebrada ayer en Sevilla, el delegado aseguró que la pelea multitudinaria del jueves fue "un hecho puntual de enfrentamiento entre dos familias, que no debe empañar la convivencia normal de una ciudad acostumbrada a vivir con tranquilidad" y destacó que en este momento la situación se mantiene "en la normalidad" que se estableció con la llegada de efectivos del instituto armado, de quienes destacó su "rápida y eficaz reacción" en este caso "tanto en tomar el control y garantizar la seguridad como con las detenciones". No obstante, el delegado del Gobierno en Andalucía indicó que las investigaciones "prosiguen y no se descartan nuevas detenciones como consecuencia del análisis de los hechos" y del trabajo que sigue desarrollando la Guardia Civil.

La pelea se desató sobre las 17:00 en la barriada de La Fuensanta, alejada unos dos kilómetros del casco urbano de Coín, cuando miembros de las familias de los "mudos" y los "franceses" se enzarzaron en una pelea que subió de tono y que terminó en enfrentamientos con cuchillos y palos. La situación no se normalizó hasta cuatro horas después, cuando la Guardia Civil evitó el linchamiento de miembros de la familia agresora al recluirlos en una misma vivienda. La tensión ha seguido desde entonces aunque sin nuevos incidentes.