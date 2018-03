Una marea pensionista dice basta

Más de 10.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno, y entre 35.000 y 40.000, según los sindicatos mayoritarios, exigieron al Gobierno, en boca de Manolo, "acabar con la insensatez" de una revalorización anual por debajo del Índice de Precios de Precios al Consumidor (IPC), ya que ello hace perder poder adquisitivo al colectivo. "[Mi hijo] tiene un sueldo de 800 euros, y un alquiler de 500. Al final le quedan unos 300 para él, la mujer y el niño. Y si yo gano 780 y le doy 300, entonces me falta a mí", indica Manolo, al tiempo que se lamenta de "todo lo que he trabajado para que al final me quede con esta cantidad".

Acusan a Rajoy de "no escuchar" a los jubilados

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "encerrarse en el Palacio de Congresos de Marbella y no escuchar a los pensionistas malagueños". Ruiz Espejo, que acudió a la manifestación en defensa de las pensiones, señaló que Rajoy, que se encontraba en Marbella en la presentación de los candidatos a las alcaldías de capitales andaluzas y de municipios mayores de 100.000 habitantes, "no sabemos si viene de turismo, porque aquí -en la concentración- no se le ve". Asimismo, aseguró que "no escuchan a la calle" y "no escuchan las necesidades de los españoles", criticando que "este sábado se encierran en el Palacio de Congresos de Marbella para elegir unos candidatos para unas elecciones dentro de un año, nada urgente", añadió. En la misma línea, destacó que tampoco están el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo; ni el alcalde, Francisco de la Torre; ni el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla.