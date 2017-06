Unos 150 médicos de familia se plantan ante el "deterioro inasumible" de la asistencia

Los profesionales entienden que la situación ha tocado fondo. "Ya no podemos ni queremos soportarla más tiempo. Y tampoco vamos a permanecer callados mientras la sufrimos y asistimos a nuestro deterioro y al de la atención que recibe el ciudadano", indica uno de los documentos. Carlos Bautista, representante de estos facultativos, apuntó: "No nos ha reunido ningún partido ni ningún sindicato. Nos ha reunido la indignación por la degradación tremenda y el deterioro inadmisible de la asistencia".

Pruebas diagnósticas que tardan "meses", demoras excesivas en las revisiones de los especialistas y pacientes condenados a no tener su médico de cabecera porque al no ser sustituido éste, los enfermos se reparten cada día entre los facultativos que están trabajando. El colectivo se reunió el miércoles pasado en el Colegio de Médicos y decidió remitir dos escritos. Uno a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y otro a la del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. En este último, exigen de forma "urgente" el cese del equipo de este dispositivo por "el dañino estilo de gestión que mantiene desde hace años".

Basta ya. Así se denomina un grupo de unos 150 médicos de atención primaria que denuncian el "inasumible deterioro de la asistencia" en los centros de salud. Los profesionales han iniciado una recogida de firmas y han remitido dos escritos para dejar constancia de su malestar por el progresivo retroceso de la atención que "no es anecdótico ni pasajero, sino nuestro día a día desde hace años".

Las guardias por la tarde, la gota que colmó el vaso

Debido a que el SAS no ha logrado contratar a todos los facultativos para las sustituciones estivales, muchos médicos de primaria tendrán que hacer de una a tres guardias de 15:00 a 20:00 este verano. Para los profesionales es la gota que ha colmado el vaso. Ya hubo el martes una concentración ante el Distrito. Los facultativos advierten que tendrán que trabajar fuera de su centro de salud -en los puntos de atención no demorable que son cinco en la capital-, de su horario habitual y que como se trata de atención urgente, también deberán atender a niños cuando no son pediatras. Por ello, han remitido un escrito al Distrito Málaga -con el que mantienen el conflicto- para que les conteste una serie de aspectos sobre esos cambios decididos unilateralmente que repercuten sobre sus condiciones laborales. Mientras tanto, exigen a la dirección que deje en suspenso la orden verbal para que hagan las guardias vespertinas a partir de julio y sin las cuales quedaría en parte descubierta la asistencia de tarde.