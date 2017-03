"Al mediodía hay que estar en el chiringuito, no en la playa"

Oriundo de Cádiz, Sivestre Martíñez se vino a la capital de la Costa del Sol para especializarse en Dermatología. Pero cuando acabó la residencia, consiguió trabajo en el Hospital Regional y ya echó raíces en Málaga. En la actualidad es responsable de la Unidad de Melanoma del hospital malagueño y jefe de Dermatología de Quirón.

-Llega el buen tiempo. ¿Qué piensa cuando ve las playas llenas de gente a las tres de la tarde?

-Es tremendo porque todavía la gente no está concienciada de verdad de la protección del sol. Es normal que se llenen las playas con el buen tiempo. El problema son las horas a las que la gente va a la playa. Es recomendable que la exposición al sol se haga a primeras horas y al atardecer. Pero entre 12:30 o 13:00 y hasta las 16:30 o 17:00, nadie debería exponerse al sol.

-¿Deberían estar vacías las playas entre esas horas?

-La gente debería estar en el chiringuito o bajo la sombrilla. Sobre todo las personas que tienen la piel muy clarita. Aquí además hay mucho extranjero de piel clarita. Esos tienen que andarse con más cuidado. Cuando más clara tienes la piel, más tienes que cuidarte.

-Por lo tanto, si los malagueños tienen riesgos; los turistas típicos, más todavía...

-Los malagueños tienen un fototipo de piel más morenita, pero los que vienen de países nórdicos tienen que cuidarse mucho más de las quemaduras de sol.

-¿Hay que seguir con las campañas de sensibilización?

-Sin duda. Los dermatólogos, desde la Academia Española de Dermatología, cada vez estamos haciendo más hincapié en dar formación tanto a los pacientes como a los médicos de atención primaria.

-¿Cuál es su consejo?

-Que no se queme con el sol. A una persona que vive en Málaga no le puedes decir que no vaya a la playa o que no se exponga al sol. Eso es imposible, una utopía. Y más si tiene niños pequeños que quieren ir a la playa. Pero el mensaje es que no se quemen. Cada uno además debe tener en cuenta su tipo de piel. Las que son más claritas con menos exposición solar se queman. En cambio las que son morenitas aguantan un poquito más el sol.

-¿La estética del moreno ha hecho mucho daño?

-Muchísimo. Es cierto que en el tiempo en el que el moreno era más bonito no había mucha información ni mucha concienciación de que el moreno era malo. Ahora cada vez más se considera una piel que está bien cuidada, una piel que está muy blanquita. En las pieles más expuestas al sol salen manchas, verruguillas, arrugas porque son pieles que han sido más dañadas. Pero hasta que no cambien los cánones de belleza y se considere que la piel bonita es la blanquita tendremos los dermatólogos que insistir con la protección del sol.

-¿La piel morena por exposición al sol envejece más?

-El envejecimiento cutáneo se agrava con el sol. La gente que trabaja al sol, como los que trabajan en el campo o el mar, está sometida a exposiciones prolongadas y esas pieles se castigan mucho con el sol. Es lo típico de una persona que ha trabajado toda su vida en el campo, le ves la piel y está superenvejecida y cuando le ves el tronco es una piel blanquita.

-¿La gente todavía piensa más en la estética que en la salud?

-Cada vez menos. Ahora la gente tiene más información de que el [excesivo] sol es dañino y andan con más medida. A veces los adultos no se protegen tanto como ellos mismos protegen a sus niños. Eso es frecuente porque ellos en su época no tenían la información del daño solar. El cáncer de piel, lo más frecuente es por quemaduras en menores de 16 años. Haberte quemado de jovencito es lo que al final lo que te produce el daño solar.

-¿Pero el sol es bueno, lo malo es el exceso?

-Exactamente. Más que bueno, es saludable. Pero no hace falta estar cinco horas expuesto al sol cada día.

-¿Cuánto tiempo hay que tomar de sol al día?

-Alcanza con ese paseíto de la mañana tempranito o de la tarde. El sol es bueno para los huesos porque ayuda a procesar el calcio. Solo hay pacientes muy, muy concretos a los que les diría que no se expongan al sol.

-¿En qué enfermedad no se recomienda la exposición al sol?

-En algunas formas de lupus o en personas que toman determinada medicación.

-¿Otras que mejoran con el sol?

-Por ejemplo la psoriasis, la dermatitis atópica... Hay de todo, patologías en las que no te debes exponer al sol, otras en las que puedes tomar un poquito... Eso varía en función de la enfermedad.

-Es especialista en cáncer de piel, responsable de la Unidad de Melanoma ¿Aumenta?

-Va aumentando la incidencia. De las estadísticas de los últimos años vemos una mayor incidencia en el melanoma. Sí que es verdad que hay más incidencia pero de menor estadiaje, de melanomas más pequeños.

-O sea, ahora llegan antes.

-Exactamente. Se consulta antes. En eso influye mucho el diagnóstico precoz. Ahora hay tratamientos más novedosos para el melanoma que antes no había, pero siempre es mejor cogerlos cuanto antes.

-El láser se utiliza mucho para depilación. ¿Qué precauciones hay que tener?

-Es superimportante ir a un sitio de confianza y que te asesoren sobre el tratamiento. Que te hagan una buena historia clínica, que la persona que te vaya a hacer el tratamiento se informe si estás tomando algún medicamento que te pueda sentar mal, si te has expuesto previamente al sol, si tienes antecedentes de cáncer de piel. De una buena historia clínica va a depender un buen resultado. Una historia clínica mal hecha puede derivar en personas con quemaduras. A los dermatólogos a veces nos llegan personas que se han hecho láser y vienen con los lunares quemados. Cuando se quema un lunar se forman unas cicatrices y nos resulta más difícil valorar luego si ese lunar es bueno o es malo.

-Los dermatólogos tratáis también las enfermedades venéreas. ¿Hay un repunte?

-Bueno, hay enfermedades que suenan como muy antiguas pero que vemos con relativa frecuencia como suele ser la sífilis, las verrugas genitales. Es importantísimo no descuidar la protección.

-La calvicie también la tratan los dermatólogos...

-Eso es más de consulta privada. Ni te imaginas la cantidad de gente que consulta por la caída del pelo. Ahora se han desarrollado mucho los trasplantes de pelo y sobre eso nos consultan muchísimo. Tratamientos para la caída del pelo hay muchos y muy novedosos. Es diferente en las chicas que en los chicos. En las chicas influyen más los componentes hormonales.

-¿Y hay herramientas para luchar contra la caída del pelo?

-La caída de pelo hay por muchísimas causas. Cada una tiene un tratamiento. Lo que más se ha desarrollado en los últimos años son los trasplantes y quedan muy bien.

-¿Que papel juega la telemedicina en vuestra especialidad?

-La telemedicina en general es un barco en el que nos tenemos que subir todos los médicos de todas las especialidades. Cada vez son más las aplicaciones de móviles y los recursos informáticos y gráficos que tenemos a la hora de capturar imágenes y de hacer consultas web. Cada vez hay más consultas on line. Todos los médicos nos tenemos que unir a eso. Y Dermatología en concreto es una especialidad que se presta para esto porque con la captura de imágenes hay casos que podemos diagnosticar sin ver al paciente.

-¿Qué le parece un hospital en los aparcamientos del Civil?

-Maravilloso. Pero los médicos antiguos dicen que de eso se ha hablado en Málaga de toda la vida y que nunca se ha hecho. De que lo digan los políticos a que se haga... A mí me quedan 20 años para jubilarme. Quizás yo no lo vea tampoco. Y que cuando esté a punto de jubilarme venga un residente y me diga que hay un proyecto para crear el hospital. Yo pienso que eso no lo voy a ver.

-¿Pero hace falta otro hospital?

-Sí, sin duda, sin duda. Hace falta tanto hospital como personal, hacen falta las dos cosas.

-¿Qué le parece que una comisión del Congreso haya votado a favor de Barcelona para la Agencia Europea del Medicamento.

-En primer lugar, creo que sería muy bueno que viniera a Málaga porque traería empleo y desarrollo. Confío en que si han optado por Barcelona sea porque han evaluado muchos factores. Me imagino que habrá un comité que valorará los puntos que tiene cada ciudad...

-Bueno, he visto varios Jordis en la comisión y hay que recordar que la ministra de Sanidad es catalana...

-Será porque Barcelona cumple unos criterios que no tenemos en Málaga. Confío en que las cosas se hayan hecho bien y que no sea una cosa amañada.

-¿Qué le falta a Málaga?

-Yo diría que transporte público, comunicación entre diferentes zonas de Málaga. Lo del Metro es bueno, pero no sólo debe ser el Metro, sino el transporte público en general... Las líneas de autobuses, los accesos al aeropuerto, la accesibilidad de las zonas colindantes con el aeropuerto... Los parkings públicos son caros y son estrechos... Todo lo que tenga que ver con el transporte público creo que se podría mejorar. Y también me parece que el Centro ha dejado de ser habitable. Cada vez está más deshabitado de gente y más habitado por comercios. A la hora del turista que viene es bueno, pero pocos malagueños viven en el Centro. Y el que vive en el Centro no puede aparcar, no tiene supermercados... Es un tema controvertido.

-Por cierto, las comunicaciones entre Málaga y Cádiz están fatal. Se tarda más en llegar a Cádiz que a Madrid...

-Yo vivo en Benalmádena. Para venir a Málaga, la nueva ronda que han hecho -la que de Torremolinos tira para Antequera- nos ha venido fenomenal. Ha sido maravilloso porque nos hemos quitado mucho tráfico por las mañanas de gente que iba a la Universidad. Pero la comunicación entre Cádiz y Málaga es tremenda. No hay un tren directo entre Málaga y Cádiz. Son dos provincias colindantes. Las comunicaciones se podía mejorar.

-Si es de Cádiz le gustarán mucho los carnavales...

-Soy de Cádiz, Cádiz. Y yo que soy aficionado a los carnavales como buen gaditano, me están gustando también los de Málaga.

-¿Algo que reivindicar?

-Una sanidad pública, digna y universal.

-¿Y no se tiene?

-No es que no se tenga, sino que se puede mejorar muchísimo. El personal está quemado y ese repercute en la asistencia del día a día. Lo que dicen los políticos no es lo que vemos en la práctica diaria con las listas de espera y la saturación de las consultas.

-En los últimos años muchos médicos han tenido que emigrar...

-Cuando yo termine la residencia fue cuando había un poco más de contratación [en la sanidad pública]. Pero los anteriores a mí tampoco encontraban trabajo. Yo no tuve problemas. A día de hoy, los médicos tienen salida laboral, pero privada, no pública. Han aumentado las compañías de seguro y los hospitales privados. Es raro que se quede un médico en paro porque te vas a un hospital privado y tienes muchas posibilidades, pero a nivel de sanidad pública la cosa sigue igual de complicada que hace años.