Algo mejor que el silencio

No lo creerán, pero llevo ya un tiempo desconectado de mis perfiles personales de las redes sociales y, la verdad, no echo de menos el frenesí de las amistades y los seguidores virtuales en absoluto. Imagino que tarde o temprano volveré a la refriega, pero por ahora disfruto esta suerte de indiferencia. Por una parte me apetecía dejar de alimentar la atención que exigen las redes, cada vez más exigente, y por otra tenía curiosidad por comprobar en qué medida uno se queda fuera del mundo sin Facebook ni Twitter; y lo cierto es que, aunque resulte más sencillo quitarse de en medio, las cosas siguen más o menos en su sitio. Desde la distancia que me permite mi estrenada categoría de muerto digital, sí he tenido oportunidad de comprobar un par de cosas. La primera es que Zygmunt Bauman tenía razón cuando advertía de que las redes sociales son una trampa; y sí, lo son en la medida en que se tiende a pensar que definen el mundo de cada uno, incluso a uno mismo (no lo hacen en absoluto), y cuando se cae en la cuenta de que no es así casi siempre es demasiado tarde: el mundo está hecho a base de trenes que pasan y las redes ejercen una función más somnífera que estimulante. La segunda es que la presencia activa en las redes sociales, que casi siempre es una cuestión fútil y gratuita, crece en detrimento de valores que sí son reales: esencialmente, el tiempo y la palabra. En una comunicación tan efímera, la trascendencia de lo dicho es nula; y esto aceptaría matices sobre la consecuente anulación de una especie que tiene precisamente en el valor de decir su razón primera, aunque tampoco es cuestión de ponerse apocalípticos. Al cabo, claro, cada uno pone las redes donde le da la gana. Pero cuando empieza a hablarse de la desconexión como un derecho cabe sospechar que por algún lado se ocultan las cadenas. En ningún modo, eso sí, pretendo hacer con este artículo proselitismo hacia esa desconexión, pero sí me parece razonable invitar a un uso moderado, que, como comprendieron los estoicos, es lo que mejor le sienta a casi todo. Creo que la mejor postura desde la que hacerse presente en las redes es la convicción de que el mundo, el de cada cual y el de todos, está fuera. Y que conviene perder el tiempo no mucho más allá de lo preciso.

Venía todo esto a cuento porque esta semana me he acordado mucho de las redes a cuenta del jaleo armado en torno a un tuit de Dani Rovira. Al actor malagueño le dio por escribir lo siguiente en Twitter: "Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de Intimissimi os tachen de machistas". Honestamente, al ver esto escrito así no sé muy bien qué quería decir. Pero la cuestión es que salieron por cientos en la red social a llamar a Rovira de machista para arriba: de todo menos bonito. El actor se retractó, habló de un "planteamiento irónico mal entendido" y recurrió a otra red, Instagram, para poner una foto de la dichosa marquesina con la susodicha y perturbadora imagen y señalar que únicamente quería suscitar un debate sobre dónde están y no están las conductas machistas en el desarrollo, por ejemplo, de una determinada campaña publicitaria. Para entonces, la noticia había corrido como la pólvora y a Rovira le había caído la del pulpo. Y ante esto lo primero que a uno se le viene a la cabeza es la recomendación de cierta regla benedictina: si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, mejor quédate callado. Si semejante norma se aplicara en las redes sociales, otro gallo cantaría; pero ya se sabe que a la masa, en su acepción orteguiana, le encanta hacer mucho ruido para no decir nada. Es evidente que Dani Rovira, como cualquier hijo de vecino, tiene derecho a decir lo que le venga en gana cuando y como le venga en gana; pero no sé si el recurso empleado para excitar el debate, sin duda interesante, era el más acertado. Por otra parte, creo que a estas alturas ha quedado demostrado que la expresión debate en Twitter entraña un oxímoron de libro. Twitter no es una máquina para debatir, sino para censurar. La prueba más notoria de que la sociedad contemporánea echaba de menos una censura institucional (que, por otra parte, tampoco ha dejado de existir) es la consideración de las redes sociales como elementos imprescindibles. La reacción visceral contra Rovira a cuenta de una idea tan de barra de bar no sólo es del todo injustificada, sino que da la razón a Umberto Eco cuando hablaba de la "organización de la estupidez" en referencia a las redes. Ahora bien, si de verdad Rovira esperaba asentar un debate y no la pelea de perros que se organizó, o algo falla o el éxito fraudulento de las redes es todavía mucho mayor de lo que creíamos.

Seguramente esto suene extraño en boca de un periodista, pero a esta generación le sentaría bien reparar en el inmenso valor de no decir nada: no escribir, no expresar, no comunicar. Devolver su sentido pleno a la libertad de expresión, derecho reducido a pastiche barato. Decía Saul Bellow que un escritor es una vaca: más que escribiendo, se pasa el día rumiando. Bien, rumiemos. Tal vez una reflexión hacia adentro, sin mayor resonancia, conduzca a la posibilidad de que alguien diga algo de una vez. Hasta entonces, silencio.