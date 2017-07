La mejoría económica y una reforma legal reducen la morosidad vecinal

La deuda de los propietarios de viviendas en las comunidades de vecinos son un buen termómetro para analizar el momento económico de un determinado territorio. Durante los años de crisis se disparó y ahora lleva cuatro consecutivos de descenso. El año pasado, según los datos facilitados ayer por el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, la mora fue de 60,4 millones de euros, un 8% menos que en 2015.

Hay tres causas que justifican esa disminución. La primera es la mejora de la economía, que está permitiendo que haya miles de personas que han podido conseguir un empleo y hacer frente a sus pagos pendientes. La segunda es que los bancos, que han sido uno de los grandes morosos durante estos últimos años, han organizado su patrimonio inmobiliario a través de gestoras y, además, han vendido miles de pisos, estando obligados así a pagar la mora acumulada. La tercera causa es que una reforma legal de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a los vendedores de pisos a pagar la deuda que puedan tener con la comunidad del año en curso y de los tres anteriores, por lo que se están obteniendo más ingresos.

El 40% de los morosos son profesionales: no pagan porque no quieren y hay poca solución

El presidente del colegio, Fernando Pastor, se mostró ayer satisfecho por la reducción de la deuda, aunque recordó que sigue siendo muy alta y exigió que se redacte una nueva ley "que agilice los trámites de cobro y obligue a pagar toda la deuda acumulada y no solo la de los últimos tres años". En este sentido, Pastor indicó que en torno al 25% de la mora, unos 15 millones de euros, "tienen ya un difícil o imposible cobro" porque, entre otras razones, si alguien tiene deudas de más de cuatro años es posible que le hayan embargado la casa y en la liquidación están antes las entidades financieras o Hacienda que las comunidades de vecinos, cuya prioridad es de las últimas en la lista de acreedores.

Hay tres grandes tipos de morosos y se ha disminuido la deuda en los tres segmentos. El primero son los bancos, que adquirieron, casi de golpe, un gran patrimonio inmobiliario procedente de promotoras quebradas o personas desahuciadas y que han incumplido el pago obligatorio de la comunidad durante meses. Su deuda cayó el año pasado un 12% y representa un 20% del total. El segundo es el vecino que quiere pero no puede pagar por sus circunstancias económicas personales. Representan el 25% de los morosos y la reactivación económica está permitiendo reducir su deuda. El tercero es el moroso profesional, es decir, el que no paga porque no quiere y se ampara en la lentitud de la justicia. Acumulan el 40% de la deuda total. Contra ese moroso profesional, lamentó Pastor, "se puede hacer poco" y puso un ejemplo clarificador: "En los juzgados de Estepona se tardan cuatro años en juzgar las denuncias de las comunidades de vecinos".