La memoria del 4D

Cuatro décadas ha necesitado la familia de Manuel García Caparrós, el joven convertido en símbolo de la lucha de la autonomía andaluza, para que sus restos ocupen un lugar definitivo en el cementerio de Málaga y para que su nombre quede escrito de forma correcta en la esquina donde cayó abatido el 4 de diciembre de 1977. Ayer Málaga le rindió un doble homenaje: descansar en la zona del Jardín del Recuerdo junto a los hijos predilectos de la ciudad y reinstaurar su nombre en la nueva inscripción que ya figura en la esquina entre la Alameda de Colón y el Puente de Tetuán.

Un viejo olivo a la entrada del Jardín del Recuerdo del camposanto de San Gabriel alberga ya las cenizas de Manuel José García Caparrós, 40 años después de su muerte. Se trata de un espacio "simbólico" para la familia del joven sindicalista, un lugar que permitirá el reconocimiento "que merecía" Manuel por parte de los andaluces aunque en opinión de su hermana Dolores llegue después de tanto tiempo. Las tres hermanas García Caparrós siguen reclamando conocer quién dio la orden de disparar contra la multitud que exigía en la calle el acceso a la autonomía, quien "marcó ese día Andalucía con sangre, ensuciando el nombre de todos los andaluces", en aquella jornada festiva. Pero ayer, las tres dijeron sentirse agradecidas y reconfortadas ante la unidad mostrada por dirigentes de todos los partidos que participaron en los homenajes brindados a Manuel García Caparrós en el aniversario de su muerte. "Él era un andaluz más, como otro cualquiera y no pertenecía a ningún partido. Aquel día fue un pueblo, todos los andaluces", dijo Dolores sobre la unanimidad que la figura de su hermano ha concitado.

El lugar donde reposa el joven junto a sus padres, fallecidos pocos años después, será en un futuro un jardín botánico y el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto depositar en él los restos de los hijos predilectos de la ciudad. Ya están en este punto los del pintor Dámaso Ruano, en un espacio verde que en un futuro prevé convertirse en un jardín botánico. Junto al olivo, un monolito con el rostro de Manuel José García Caparrós permitirá acceder con el teléfono móvil a información relacionada con su vida y su muerte.

Por la mañana, representantes de todas las formaciones acudieron a la esquina donde cayó herido García Caparrós para asistir al cambio de la placa que el Ayuntamiento instaló en 2002, con los nombres invertidos. Este hecho motivó las quejas sobre el abandono de la figura de García Caparrós en todos estos años. Las hermanas del joven reconocieron en ese lugar que "al principio nos sentíamos muy solas, aunque ahora estamos arropadas".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla, aseguró que después de 40 años "quizás no sea posible hacer justicia, pero es imprescindible recuperar su memoria", en referencia al homenaje al joven sindicalista. En este mismo escenario, el coordinador general de esta formación en Andalucía, Antonio Maíllo, se felicitó de que la placa contuviera "por fin" el nombre correcto y añadió que la figura del joven ha estado "totalmente abandonada durante tantos años", tras recordar que su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía fue posible tras la entrada de IU en el gobierno andaluz.

En este mismo acto, el alcalde de Málaga y diputado en el Congreso por la provincia cuando sucedieron los hechos, aseguró que "fue una cosa que no debía haber pasado" para añadir que la muerte de García Caparrós "nos debe llevar a todos a movernos por Andalucía, en la que queda mucho por hacer". El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quiso mostrar "el reconocimiento de todos los andaluces" hacia la familia García Caparrós con su presencia en el acto del cementerio, y reiteró que la Junta seguirá "reivindicando su figura y pidiendo el restablecimiento de lo ocurrido".

El número dos del Ejecutivo andaluz aseguró que "ya es hora de que los andaluces y toda la familia conozcan lo que ocurrió aquel día" y añadió que el 4D "fue un día muy importante, la antesala del 28 de Febrero, en que los andaluces salieron a la calle a votar en las urnas el derecho a la autonomía en un plano de igualdad".

Barrios destacó la importancia de aquella movilización de los andaluces hace 40 años, "cuando Andalucía reclamó su derecho a la autonomía, en un plano de igualdad con otros territorios" y añadió que aquel mensaje "fue muy potente" y que sigue teniendo vigencia en este momento, "con una tensión territorial en el país tan importante". De esta forma insistió en que es preciso "defender de nuevo que no haya privilegios para nadie" y ensalzó que la figura de García Caparrós emerja para recordar la movilización de aquellos días. Jiménez Barrios añadió que la Junta "no va a cejar en el intento de conocer lo que ocurrió" sobre la muerte del malagueño, y recordó que el Ejecutivo andaluz solicitó conocer las actas de la Comisión de Encuesta, sin descartar emprender acciones penales, en el caso de que "nos las den limitadas". "Es algo le debemos a la familia y todos los andaluces", concluyó.

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, participó con una ofrenda floral al homenaje junto al olivo centenario, donde aseguró que su formación no se resignará a esperar 50 años a que se publiquen las actas de la Comisión de Encuestas con los nombres protegidos por la Ley de Patrimonio. "Reivindicamos y demandamos verdad, justicia y reparación", añadió la diputada, para asegurar que "no seremos una democracia completa hasta que no consigamos el fin de la impunidad" y abogó por crear una Comisión de la Verdad, como contempla la Ley de la Memoria Histórica y Democrática.

Por Ciudadanos, el diputado provincial y concejal Gonzalo Sichar, aseguró que "va siendo hora de que la familia y la sepan cuáles fueron los actores directos e indirectos" y se aclaren las responsabilidades políticas.