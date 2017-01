Un menor con convulsiones debe esperar 87 días para una cita

Alfonso Soto está "indignado, enfadado, mosqueado, molesto y rabioso". Su hijo de 8 años sufrió una convulsión el 16 de noviembre. Fue al Materno. Tras los análisis de rutina, los pediatras de Urgencias indicaron que procedía una cita preferente en Neuropediatría. La pidió de inmediato y unos días después le llegó la carta a casa. Su sorpresa fue que la cita está fijada para el 10 de febrero. "Si es preferente es porque es urgente y deben verlo pronto. Por eso casi tres meses de espera me parece un cachondeo", protestaba ayer el padre.

Aquella noche de noviembre, Alfonso estaba durmiendo con su hijo. De repente se despertó porque el pequeño, de ocho años, convulsionaba a su lado. Hasta entonces, era un niño completamente sano. El padre llamó a la ambulancia. Pero cuando llegó ya había pasado la crisis. Al rato, le repitió la convulsión. Alfonso, que vive en Riogordo, optó entonces por llevar a su hijo al centro de salud de Colmenar. Allí, una ambulancia lo trasladó al Materno. En el hospital le hicieron análisis de sangre, orina y heces, además de una exploración neurológica. Los facultativos de Urgencias indicaron en el informe que debían darle una cita preferente -palabra que pusieron con mayúsculas- con Neuropediatría. El padre fue de inmediato al área de atención al usuario para gestionarla. No se la dieron al momento, sino que le llegó unos días después a casa. La fecha era para casi tres meses después.

Ayer de madrugada, el pequeño sufrió su tercera convulsión. Nuevamente lo llevó al centro de salud y, otra vez, al Materno. "Con mi coche porque es más rápido que con la ambulancia", comentaba. Volvieron a hacerle analítica de sangre y orina y le dieron el alta. Según afirma el padre, el pequeño no tiene diagnóstico ni tratamiento. "No he puesto aún ninguna reclamación, pero estoy indignado; una cita preferente no puede tardar casi tres meses", añadió. Ayer, debido a que la noticia surgió ya avanzada la noche, el hospital no pudo dar una respuesta sobre el caso. No obstante, avanzó que el lunes llamará a la familia y le adelantará la cita.

Alfonso reconoció que ante su desesperación por la demora, acudió a un centro privado en el que le hicieron un TAC, una ecografía abdominal y un electrocardiograma, pruebas en las que no se refleja ninguna alteración. Sin embargo, al pequeño no le han hecho aún ningún electroencefalograma. La familia se ha gastado en estos estudios cerca de 300 euros.