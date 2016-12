El alcalde no ve interés metropolitano del Metro al Civil y dice que "soluciones con buena voluntad puede haberlas"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este viernes, después de la pasada reunión, que "vamos a esperar acontecimientos, a ver qué ocurre con la declaración" de interés metropolitano de la línea al Hospital Civil, cuyos tramites ha iniciado la Junta, pero ha opinado que "no lo veo de interés metropolitano" y ha abogado por "buscar siempre con imaginación soluciones, y las buscaremos". Es más, ha asegurado que "siempre con buena voluntad puede haberlas".

De la Torre ha recordado que si se le pide opinión al Ayuntamiento "daremos la nuestra", pero "no lo veo de interés metropolitano, lo digo sinceramente", ya que, a su juicio, "es interés muy urbano; metropolitano lo veo más el recorrido hacia el Parque Tecnológico", que "tiene una vocación de poder llegar algún día al área metropolitana, no solo al municipio de Málaga, igual que hacia el oeste o si fuéramos hacia Rincón", recordando que eso es "lo que había en los esquemas iniciales de las líneas de Metro".

Sobre el ramal hacia el Hospital Civil, el alcalde 'popular' ha incidido en que "lo veo de la línea cuatro, una línea muy urbana y que tenía en las previsiones iniciales como un ramal hacia esa zona de Bailén-Miraflores", reiterando, que "según los informes que nos den desde la Junta opinaremos sobre ello".

Al respecto, ha abogado por "buscar siempre con imaginación soluciones y las buscaremos", asegurando que "la clave está en que haya una buena potenciación, una buena intermodalidad y sinergia, entre el Metro y el resto del transporte urbano de Málaga".

En suma, que "no haya discordancia, no haya destrucción del tejido de transporte urbano, no haya destrucción de empleo, sino que haya una sinergia positiva y ahí estaremos siempre para buscar soluciones".

Cuestionado por si al final se puede acabar en los tribunales, De la Torre ha dicho que "soluciones siempre con buena voluntad puede haberlas".

"Tenemos un informe que a la Junta parece que le frena e imposibilita el poder ir por ese camino -de Metrobús-, que yo lamento, pero que el camino recorrido por la propia Junta en estos años atrás de tantas modificaciones y la última de 2014 crea los problemas, ha creado esa situación, es como la veo", ha sentenciado.

Así, ha recordado que "lo que es evidente es que lo que ayer -este pasado jueves- supimos del informe que desde el punto de vista jurídico no encontraba viable nuestro planteamiento hecho del Metrobús es que si no se hubiera hecho la modificación del contrato de 2014 con el planteamiento de poner ese ramal en superficie al Hospital Civil, no tendríamos ahora ese inconveniente", ha vuelto a criticar el alcalde.

Para De la Torre, "había que haber tenido la inteligencia entonces que ya planteamos nosotros de haber hecho la solución del Metrobús", insistiendo en que "en el verano de 2013 lo defendimos, antes de que se tomara ese camino".

No obstante, a pesar de "ese problema surgido por esa modificación del contrato de 2014", ha afirmado el regidor 'popular' "siempre, si hay buena voluntad, se encuentran soluciones a todo".

"Nosotros siempre estamos en espíritu de colaboración, pero al mismo tiempo defendemos lo que creemos mejor para la ciudad y hemos creído que lo mejor para la ciudad era la solución que hemos comentado tantas veces y estaremos ahí, con la mano tendida, para buscar salidas a este tema, siempre", ha sentenciado.

Cuestionado por si el tranvía se puede hacer por decreto, De la Torre ha dejado claro que "yo no tengo que contestar a esa pregunta" y ha incidido en que "he dado mi opinión sobre cómo se podía haber hecho el tema con las fórmulas que no hubieran sido conflictivas, que no hubiera tenido rechazo vecinal, afectación a las líneas de la EMT y por tanto destrucción de transporte público, y a mi no me corresponde contestar a esa pregunta".

De la Torre, por último, ha incidido en que "la solución Metrobús sí potenciaba el Metro, pero al mismo tiempo, respetaba las líneas de la EMT y podía ser útil, inclusive, para que conjuntamente crecieran cada una por su lado sumando, al final, más viajeros, al sistema conjunto de transporte público", ha concluido.