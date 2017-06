"A dos minutos de llegar los trenes, megafonía avisa que no van a salir"

Las paradas del Cercanías de Renfe rebosaban ayer de personas esperando exasperadas a que llegara el siguiente tren puesto que el tenía que arribar a su hora no lo había hecho. No fue uno, ni siquiera dos; fueron una docena, entre mañana y tarde, los servicios que se suspendieron ayer en sendos recorridos de Málaga- Fuengirola. Los motivos al parecer se debían a razones técnicas.

La mayoría de usuarios desconocían la situación y tuvieron que aguardar un largo tiempo a la llegada del siguiente. "Estoy bastante harto porque no avisan hasta que estás dentro, cuando ya has pagado el billete. Con lo fácil que es anunciarlo en los papeles exteriores, porque me podría haber cogido el autobús, pero no, yo ya estaba dentro y a dos minutos de la salida, suena megafonía diciendo que tu tren no va a salir y que tienes que esperar otros 20 minutos más", se quejaba Jero Camero. Se encontró el problema en la estación de María Zambrano cuando se disponía a coger el tren para ir a trabajar. Según cuenta, no es la primera vez que pasa. "Ya son tres veces que he llegado tarde al trabajo porque nunca anuncian el retraso antes de que entres. Y como mucho puedes poner una reclamación y enseñársela a tu jefe esperando que entienda que no es culpa tuya y no te eche la bronca", protestaba el muchacho.

También otra joven, Marina Molinero, se encontró la misma situación cuando acudía al trabajo. "Todos los días cojo el tren a las 15:20 en la parada de Montemar para ir a Málaga Centro. Tanto el viernes de la semana pasada como hoy [por ayer] tuve que llamar a mi padre con prisa para que me acercara al trabajo", protestaba. "Yo tuve suerte y mi padre me pudo llevar, pero había chavales que acababan de salir del instituto, y también cogen el tren todos los días, que tuvieron que esperar bastante rato. Encima a pleno sol a esa hora de la tarde. Cuando mi padre llegó a recogerme sobre las 15:35, aun no había llegado el tren con destino a Fuengirola, que debería haber pasado a las 15:15", afirmó.

Por la tarde, una joven, en la parada de la Alameda Principal, solicitaba hastiada la hoja de reclamaciones que no pudieron facilitarle pues no había personal autorizado para ello. "Trabajo aquí en Málaga Centro y vivo en Torremolinos. Cojo el tren todos los días tanto para fiesta como para trabajo y no es normal que yo tenga que llegar con retraso a mi trabajo cuando hay gente parada que pueden formar y trabajar. En una hora tengo que estar en mi puesto de trabajo y tengo que llegar a casa aun, comer, ducharme e irme a Marbella", declaraba airada Noelia Rodríguez.

También Rosa Cárdenas solicitaba la hoja de reclamaciones. Al igual que los demás, no se había enterado que había retrasos en los servicios hasta que lo oyó por megafonía en la estación del Polígono de Guadalhorce, "además no se entendía ni bien ni tampoco había operarios a los que preguntar, ni personal en la ventanilla", explicaba.

"He estado esperando mucho tiempo a que viniera un tren en la parada del Arroyo, dirección a Fuengirola, y al final me he tendido que ir y coger un taxi porque llegaba tarde al trabajo", contaba otra usuaria, María José Rodríguez. "Los vagones estaban repletos de personas, pueden haber perfectamente alrededor de unos 100 personas por vagón. Es el triple de peso que lleva normalmente y a la velocidad que va puede ocurrir un accidente. Luego tampoco avisan de la hora en la que va a faltar el tren. Tenemos que estar allí esperando y unos minutos antes de que llegue te avisan por megafonía de que no llega. No es un servicio de lujo si no uno público y de primera necesidad y no está cumpliendo con su deber. Es una vergüenza", sentenció.

Juana Cortés, fue otra de las afectadas que se quejó de la situación y la tachaba de "demencial". Como los demás, protestaba por la falta de información acerca de los retrasos. Afirmaba que lo poco que pudieron saber fue la "buena voluntad de los operarios".

La mayoría de las ventanillas de venta y de información estaban vacías por lo que todas las quejas se dirigieron a los trabajadores que vigilaban los servicios. Muchos solo sabían lo que sus superiores les habían informado, que había problemas técnicos.

"Entiendo que la gente se enfade pero yo poco más puedo hacer más que informar. Todo el mundo la paga conmigo como si yo tuviera algo que ver", se excusaba un operario tras varias quejas de los usuarios.