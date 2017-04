La misma caravana, algo más fluida

Cuando salen miles de vehículos a la misma hora por un único carril el atasco está asegurado y es difícil paliarlo. La Dirección General de Tráfico inició ayer por la tarde un nuevo intento por reducir las continuas caravanas que se crean en la salida del Parque Tecnológico de Andalucía y, si bien se notó algo más de fluidez, la cola y los rostros de resignación de los conductores fueron los mismos de todas las tardes.

En esta ocasión la medida fue que los vehículos que venían entre las 17:00 y las 20:00 desde Cártama por la A357 se encontraban una hilera de conos a la altura del parque tecnológico que les obligaban a quedarse en un único carril, el de la izquierda. De esa forma se eliminaba el ceda al paso del acceso del PTA a esa autovía, por lo que los vehículos que salían de la tecnópolis no hacían la habitual parada para ver si podían o no entrar en la vía. Así se ganaba fluidez y se pudo apreciar, pero es una medida insuficiente en horas punta.

Este diario acudió a la rotonda de salida del PTA a las 17:45, una hora que suele ser problemática porque hay muchos empleados que salen de trabajar entre las 17:30 y las 18:00. La caravana estaba ya más que formada tanto dentro del parque -donde hay un único carril de doble sentido- como en el exterior. Al dejar la rotonda principal, para coger la A357 hay una vía en dirección a Málaga y otra en dirección a Cártama. La de Cártama estaba completamente vacía, mientras que en la de Málaga la caravana llegaba hasta el mismo inicio de la rotonda, con los vehículos casi parados pese a eliminar el ceda al paso que está en torno a un kilómetro. La medida, que está siendo regulada por agentes de la Guardia Civil de Tráfico y que permanecerá vigente de lunes a jueves hasta mediados de junio, mejoró la fluidez de la circulación, pero obviamente no soluciona el problema en las horas punta.

El acceso y la salida del PTA se ha convertido, posiblemente, en el mayor problema de la tecnópolis. No se puede llegar en tren y, aunque hay un autobús de línea, la mayoría de los trabajadores acuden con su propio vehículo a trabajar procedentes tanto de la capital como de otros puntos de la provincia. Solo hay un carril de salida a la autovía y, en estos momentos, en el PTA hay más de 600 empresas instaladas con más de 16.700 empleados, por lo que el cuello de botella es evidente.

En septiembre se hizo una prueba habilitando un carril bus y otro de vehículos de alta ocupación cuyo impacto no fue especialmente llamativo y desde el mismo parque se ha pedido en varias ocasiones a los empleados que compartan coche, pero en la práctica no se da. La solución más práctica que reclaman los empleados es una conexión ferroviaria, vía Metro o Cercanías, pero, por ahora, no hay nada sobre la mesa.