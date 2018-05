La mitad que no cambia

Llego a la calle Mármoles desde la Tribuna de los Pobres y recién cruzado el puente ya no hay turistas en el horizonte. Lo que hay es un gitano alto y grande como un ropero, vestido con camiseta interior, pantalón de chándal de algodón y chanclas blancas de diseño aerodinámico: la indumentaria perfecta para lucir sus tatuajes, incluido el de la Virgen Trinitaria. Sale un Peugeot de un garaje y el conductor acciona el claxon para llamar la atención del transeúnte, quien responde con tronío de barítono, mano en alto: "¡Víctoooor!" Un cani con peinado a lo Cristiano Ronaldo y pinta de haber repetido tercero de ESO más allá de lo humanamente soportable viene en dirección contraria flanqueado por dos chicas que no han debido cumplir los quince: las dos muestran el ombligo, llevan gafas de sol y caminan en silencio, como perdonándose la vida mutuamente, al compás que marca el figura. Continúo por la acera norte, a la vera del Hotel Málaga Centro, donde hace ya mucho tiempo anidaron los Almacenes Mérida, cuyo departamento de discos yo adoré en mi adolescencia. Una mujer tocada con un hiyab se escurre cargada de bolsas de la compra, tiene prisa, alguien la espera, casi tropieza antes de torcer a la Plaza de la Aurora. Los signos se empeñan en decirme que todo ha cambiado, que el paisaje es distinto del que conocí mucho antes pero no, un cierto regusto me sugiere, al mismo tiempo, que todo sigue igual. En la otra acera, un señor con camisa azul a rayas, pantalón corto y tenis gastados viene desde el Llano de la Trinidad con dosbricks de leche bajo el brazo y un cigarrillo electrónico que mordisquea con fruición elemental. Sentados en un portal, dos tipos no muy bien encarados, cincuentones desfasados con la ropa sucia y las manos negras, se dedican a contemplar el panorama: uno acaricia la cabeza de un perro grande y famélico y el otro canturrea Satisfaction de los Stones. A su lado, dos mujeres han anclado sus respectivos carritos de la compra y han formado un cónclave sonoro con carcajadas esporádicas. Los camiones descargan sus mercancías desde la impunidad de la doble fila. Reconozco algunas tiendas que ya estaban aquí cuando venía por esta calle de la mano de mi madre. En su mayor parte son otras, pero la impresión de que nada ha cambiado se mantiene intacta. El trasiego del tráfico, la decadente disposición de los carteles luminosos, las baldosas sucias, el perfil de la iglesia de San Pablo, la arquitectura monótona y deshumanizada de los edificios, y más adelante la capilla de la Zamarrilla, todo me ha acompañado siempre aquí desde entonces. Conservo íntegra, eso sí, la estampa del Cine Avenida; y de otros tantos que hubo por aquí cerca, el Emperador, en el Llano de la Trinidad, donde sólo proyectaban películas S, el Aleixandre en Armengual de la Mota, el Coliseum en Montes de Oca, donde mi padre me llevó a ver Superman. Sin embargo, aunque la memoria echa de menos tales referentes, cunde una identificación total. La gran metamorfosis de Málaga jamás llegó hasta aquí. Se quedó en otra parte.

Tal vez la permanencia presente en mis sentidos se refuerza dada la proximidad del centro: a un tiro de aquí Málaga es un hervidero en plena metamorfosis, una crisálida que nace, muere y vuelve a nacer a cada paso. Pero el río ejerce su condición de frontera a prueba de filtros: a este lado, el tiempo pesa de manera inexorable. Y seguramente para que Málaga alimente la ilusión de su transformación, radiante y admirada, parte de sí misma debe permanecer enquistada, detenida, abonada a una pausa eterna: igual que Titono, el personaje mitológico que reclamó a los dioses el don de la inmortalidad pero olvidó pedir también el de la eterna juventud. Para que una mitad brille, salga en las fotos, tenga todas las noches en Blanco y se llene de museos, la otra ha de permanecer así, inerte, suspendida, dormida en la pequeña carcoma que la devora con una paciencia de siglos. Lo llamaron progreso, pero querían decir desequilibrio. Y la memoria se acobarda.