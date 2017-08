La moda flamenca está más presente

Mantillas, volantes, flores y lunares, esta es la moda que destaca en la feria de Málaga. Un estilo que cada vez son más las personas que se atreven a lucir durante esta semana. Las tiendas del centro están que no dan a basto desde hace más de un mes, aunque no es la única época del año en el que estos comercios tienen éxito. Desde febrero hasta octubre hay buenas cifras en las ventas de los trajes de flamenca y caballistas, según una de las encargadas de la tienda El Rocío. Sin embargo, los complementos son los más demandados. Algunas personas no quieren o no pueden comprar un traje de más de 100 euros, pero los accesorios siempre dan ese toque que demuestra que la moda flamenca está presente El Rocío y Dos Lunas son dos de los comercios que venden indumentaria flamenca. Ambos tienen buenas ventas durante meses, no solo por la Feria de Málaga, sino por el resto de fiestas de la provincia. Además, todos los años los estilos varían y según en la tienda El Rocío el vestido y la falda canastera es lo que más se lleva este año en Málaga. El calor de agosto es un factor que influye en lo que compran los clientes, pero la elegancia predomina por encima de las altas temperaturas. "En Málaga se ha sido muy reacio pero la gente se ha dado cuenta de que la elegancia está en las mangas largas", asegura una de las trabajadoras de El Rocío.

El precio y la calidad son otros elementos que no se dejan atrás. Según Mari Ángeles, trabajadora de Dos Lunas, la media de gasto en un vestido es de 125 euros. Esta tienda vende por tallaje y se pueden hacer arreglos a las vestimentas, lo que hace que tenga un precio más asequible que hacer un traje a medida. Cualquier complemento puede variar el precio considerablemente.

Los trajes de flamenca es lo que más se ve en el centro de Málaga y en la feria de El Real, pero la moda masculina también tiene su público. Aunque hayan pocos hombres los que demandan esta indumentaria, la moda del caballista con chaleco, sombrero y pantalón es la favorita. Ambos modelos dan vida a la Feria.