"Hasta el momento, esta es la corrida más importante de mi vida"

D ECÍA Faíco que la sangre que se pierde por las cornadas es la sangre de los valientes. Hoy, ese valor tiene nombre y apellidos. Saúl Jiménez Fortes comenzará a las 19:00 una carrera contrarreloj. Cincuenta y tres pasos hasta el burladero. Seis toros hasta el triunfo. Un gesto al que le queda lo fundamental para convertirse en gesta. El tiempo dirá.

-¿Por qué decide volver a encerrarse con seis toros en La Malagueta?

Hemos hecho la apuesta porque creo que estoy preparado, independientemente del resultado final"

-Principalmente apostamos por este gran momento en el que me encuentro para mostrar el cambio y evolución que está tomando mi toreo y que se ha ido viendo en muchas plazas, puliéndolo en el campo día a día. Había una motivación muy importante a nivel artístico, pudiendo dar una tarde de toros completa con lo que supone matar 6 toros. Sobre todo la motivación especial que uno siente al verse anunciado en su feria pudiendo sentirse torero.

-¿En qué ha cambiado su perspectiva con respecto a la encerrona del Sábado Santo de 2013?

-Ha cambiado totalmente. Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas en mi vida; digamos que soy otra persona. Cuando pienso en estos seis toros no tengo en mente la experiencia de hace cuatro años. Me ha servido en cosas como el planteamiento. Sin embargo, los toros tienen que ir saliendo de uno en uno y no puedes querer triunfar de golpe sin tomar las decisiones correctas en cada momento. Solo podrás triunfar si desde que haces el paseíllo aquello tiene un hilo conductor que le dé sentido a la tarde, pudiendo expresar con cada toro lo que te pide. En 2013 es posible que no tuviera esa madurez ni la capacidad para llenar el escenario durante dos horas. Hemos hecho la apuesta porque creo que estoy preparado, independientemente de lo que ocurra.

-¿Plantea la corrida de hoy como un punto de inflexión en su carrera?

-Sí. Creo que hasta ahora puede ser la corrida más importante en mi carrera. Por encima de Madrid, que te puede dar muchísimo, está es la más interesante. Estoy contento de que sea así y espero con ganas el momento de que llegue

-El cartel lo completan toros de seis ganaderías diferentes. ¿Por qué ha elegido esos hierros y no una solo?

- Nos encontramos en un momento de la temporada en el que es difícil encontrar una corrida entera con toros para Málaga que tengan la exigencia de una plaza de primera. Por un lado, han pasado muchas ferias y algunos ganaderos tienen menos toros; por otro, hay camadas comprometidas con plazas como Bilbao y no es fácil completar. Seleccionando individualmente a los toros era más fácil encontrar el trapío y la presencia para este compromiso.

-¿Dónde residen los miedos ante una corrida de estas características?

-En uno mismo. El miedo es uno. Tienes miedo a la expectación que se crea, a los demás, a no dar a la gente, o a ti mismo, lo que se espera de ti. Esa es la mayor angustia que tengo, pero creo que es normal y necesario para poder sacar lo mejor de mí. Cuando llega una corrida tan importante y no pasas ese bache de varios días me preocupo porque puedo caer en el inconformismo.

-¿Cómo ha sido el proceso de preparación en estos últimos días previos a la encerrona?

-Intensifiqué mucho la preparación física, aunque el cuerpo está bastante educado de la disciplina de todo el invierno. Ha sido muy importante buscar dentro de uno y en muchos toreros antiguos, alimentándome de todos ellos para poder adaptarlo a mí. Al final, lo más grato de la encerrona, por encima del resultado, creo que está siendo la preparación que me está haciendo encontrar cosas dentro de mí que no conocía, haciéndome mejorar como torero. Eso me hace dar un paso al frente.