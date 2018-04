El moscatel que viaja a Pensacola

Apenas separan ocho kilómetros de Macharaviaya a Moclinejo por el Camino de Valdés. Más de 7.000 hasta Pensacola, la distancia que estos días recorren en barco una partida de vinos de Bodegas Dimobe al igual que hace más de dos siglos lo hiciera Bernardo de Gálvez, héroe de la independencia americana. Estos empresarios malagueños consiguieron cerrar un acuerdo con un importador del estado de Florida gracias a la intermediación de la empresa Gálvez Farms. Dichos vinos se presentarán tanto en Pensacola, como Jacksonville y Nueva York, aprovechando la conmemoración de la victoria de Bernardo de Gálvez el 8 de mayo de 1781 en la Batalla de Pensacola.

Los vinos elaborados al efecto son un blanco seco, un maestro, un dulce natural y un tierno, todos de la variedad Moscatel, bajo la marca registrada Gálvez Legacy (El legado de Gálvez). El sello de calidad de la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, también es partícipe de la presentación de estos vinos en el mercado norteamericano.

Los vinos El Legado de Gálvez llegarán a EEUU para celebrar la Batalla de Pensacola

El acuerdo se ha visto favorecido por la circunstancia singular de que los propietarios de esta antigua y galardonada bodega - Muñoz Cabrera- sean descendientes directos de la abuela de Bernardo de Gálvez, Ana Gallardo y Cabrera; de hecho, en su escudo de armas aparecen dos cabras, símbolo del linaje de los Cabrera que queda representado en dicho escudo; factor atractivo para los comerciantes y empresarios de Pensacola, muy mentalizados con el legado histórico de Bernardo de Gálvez.

"Llevamos años trabajando en este proyecto al que tenemos que agradecer la intervención de Katie Hallibone de la empresa Gálvez Farms que trabajan organizando rutas y otras actividades culturales en Macharaviaya y EEUU para dar a conocer el legado de Gálvez", explicó Juan Muñoz, uno de los propietarios de esta bodega fundada en 1927 por su abuelo Juan Muñoz. "Mandamos unas muestras del vino que elaboramos para la ocasión y gustaron mucho. Los hemos hecho con mucha ilusión y ahora solo esperamos que nos den alegrías", comentó este empresario responsable de las elaboraciones.

"Se trata de un surtido de vinos que expresa cien por cien Axarquía. Lo que más elaboramos son dulces con la moscatel, reina de la Axarquía. Una uva que como aquí no se expresa en ningún sitio del mundo", describió Muñoz cuyos vinos pertenecen a la Denominación de Origen Málaga (vinos dulces) y Sierras de Málaga (blancos, rosados y tintos).

"En la elaboración, como hacemos siempre, he tenido en cuenta que sean de nuestro gusto, que no pierdan su esencia en aroma en sabor. No hemos tenido en cuenta el gusto americano porque si funcionan aquí también lo hará en EEUU", apuntó el viticultor.