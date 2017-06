Un motorista localiza al ciclista de Ronda que le salvó la vida La UMA confía en que la Junta compense las matrículas gratis

Iván Colón, un motorista de 33 años natural de El Puerto de Santa María, ha localizado al ciclista que le salvó la vida gracias a un torniquete que detuvo la hemorragia que sufrió en la pierna en un accidente de tráfico. Viriato Ruiz, que pertenece a la Guardia Civil de Ronda, practicaba deporte junto a dos amigos: Antonio Santana y Joaquín Pérez, en la carretera gaditana que conecta Ubrique y El Bosque, cuando presenciaron el accidente, el 9 de abril. "Vi cómo un vehículo invadía mi carril. Yo iba a 60 kilómetros por hora e intenté esquivarlo pero no lo logré", relató Iván Colón, que sufrió un impacto fronto-lateral y la amputación de la pierna trece centímetros por debajo de la rodilla.

El joven explicó que "estaba perdiendo mucha sangre y, de no ser por ellos, quizás no podría contarlo". Los médicos intentaron reconstruirle el pie, "pero no se pudo". Colón recibe cuidados en Jerez de la Frontera. Asimismo, ha tenido que reformar su casa para adaptarla a su nueva situación y recurrir a una prótesis, con un coste de 7.000 euros.

El rector de la Universidad de Málaga, José Angel Narváez, dijo ayer confiar "absolutamente" en que no habrá problemas con la Junta de Andalucía en cuanto al pago de las bonificaciones de hasta el 99% para los universitarios que superen todas las asignaturas en primera convocatoria. "La Junta se ha comprometido a que este dinero lo van a compensar", recordó Narváez, quien avanzó que la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ya ha citado a los rectores para mantener una reunión "próximamente" para explicar "los detalles del plan". En este punto, enfatizó que espera que el anuncio de Díaz sea el "primer paso" hacia una estrategia de apoyo a las universidades públicas que integre otros aspectos además de las bonificaciones para quienes superen las asignaturas.