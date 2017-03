"Menos la pena de muerte mía, lo firmaba todo" por mandato de Gil, dice Muñoz

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz insistió ayer en la idea de que todo el control del Ayuntamiento marbellí lo tenía Jesús Gil, que "no firmaba ni el carné de identidad", reiterando que él actuaba por mandato del exregidor. "Menos la pena de muerte mía, lo firmaba todo", ha asegurado Muñoz, señalando que era "el tonto". La Audiencia de Málaga comenzó el juicio a Muñoz, tres ex cargos municipales y una letrada vinculada al despacho del abogado José María del Nido, por supuestas irregularidades en encargos del Ayuntamiento para servicios de asesoramiento jurídico por valor de más de 400.000 euros, en una pieza separada del caso Minutas, en el que ya fueron condenados el exalcalde y el letrado.

Muñoz insistió en su declaración en que Gil le cogió para firmar, "daba igual un acta de defunción que un convenio de 700 millones de pisos", y ha apuntado que en la sociedad municipal que gestionó dichos pagos a los asesores legales era el presidente, pero "nunca ejercí como tal ni controlé la sociedad, era un puesto político, como se dice ahora". "Sí, el tonto", respondió Muñoz cuando la fiscal le recordó los distintos puestos municipales que tuvo, reiterando que el que controlaba el Ayuntamiento era Gil, "que parece que nunca ha sido alcalde", aunque "fue al Consistorio sólo el día de la toma de posesión" y "no firmaba ni el carné de identidad", manifestó a la Sección Segunda.

"Que yo me he comido el marrón", lamentó Muñoz, quien dijo que por haber firmado lleva siete años en prisión. "¿Por qué se firmaban las licencias? No lo sé, lo decidía Jesús Gil. ¿Por qué se firmaban los convenios? No lo sé, lo decidía el señor Roca. Pero es fácil encontrar un chivo expiatorio", ha asegurado, apuntando que todos los días le llegaba "un tocho de papeles". Aseveró que "jamás" controló "ni un céntimo" del Ayuntamiento ni fiscalizó ningún documento, además de insistir, como en otros juicios, en que no tenía conocimientos técnicos ni de derecho. La letrada acusada, por su parte, se mostró arrepentida de su actuación y reconoció los hechos, aunque no se mostró conforme con la pena pedida por las acusaciones. Aseguró que ella no negoció su contrato con nadie del Ayuntamiento.