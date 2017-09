La mujer de Archidona huida con sus dos hijas denunció malos tratos

Sus familiares no quisieron ayer hacer declaraciones al asegurar que estaban muy preocupados por el revuelo levantado tras salir a la luz la denuncia contra ella por no haber entregado a sus hijas, como ayer adelanto este periódioco. Tampoco el Ayuntamiento de Archidona quiso pronunciarse sobre la situación de esta familia. Lo que confirmaron algunas fuentes es que el hombre, que en mayo tuvo que declarar por la denuncia de su ex mujer y a finales de julio se presentó en el punto de encuentro a recoger a sus hijas, ya no se encuentra en el municipio.

Según confirmaron distintas fuentes a Málaga Hoy, el ex marido de Carmen pasaba largas temporadas fuera del pueblo por trabajo, incluso cuando mantenían la relación de pareja, por lo que la ausencia de la mujer y las niñas no resultó extraño.

Carmen Palomino, la vecina de Archidona que permanece en paradero desconocido junto a sus dos hijas desde finales de julio, presentó una denuncia por malos tratos ante la misma jueza que dos semanas después ordenó su busca y captura por no entregar las menores a su padre. Según confirmaron ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la denuncia de Carmen contra el que fuera su marido por un presunto delito de violencia de género se presentó el 30 de mayo pasado en el Juzgado de Instrucción de Archidona. No constan otros precedentes de violencia ni en los servicios municipales de Información a la Mujer de Archidona ni en el Instituto Andaluz de la Mujer.

El ex marido de Juana Rivas propone custodia compartida

El caso de Carmen Palomino recuerda al de la granadina Juana Rivas, que estuvo más de un mes ilocalizable tras no entregar sus hijos a su padre, Francesco Arcuri. Ayer los abogados de este hombre anunciaron que Arcuri ha propuesto a su expareja la custodia compartida en Italia, donde reside con los niños, "una vez resuelva" ella sus problemas con la justicia española. Así lo indicaron en un comunicado el despacho 'Sariego Abogados', que se ha hecho cargo de la representación legal de Francesco Arcuri en España tras ser restituidos los menores, de once y tres años. Este despacho ha señalado que Francesco Arcuri, "conforme a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales firmes", se ha trasladado a Italia como "un ciudadano libre" --posee cinco resoluciones en ese sentido-- que "no ha huido de ningún sitio, solo se ha marchado a su casa". Ha cumplido con "su obligación legal de comparecer ante la justicia" de este país "a fin de dar cumplimiento al Convenio de la Haya, de llevar a sus hijos ante la autoridad judicial competente". Los letrados puntualizaron que Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, "no tiene ningún proceso judicial abierto como acusado, imputado o investigado, a pesar de que los abogados de la señora Rivas están pretendiendo reabrir, una y otra vez, un proceso por supuestos malos tratos sobre el cual los tribunales españoles son manifiestamente incompetentes". Para ello "están usando supuestos informes psicológicos realizados, por entes subvencionadas con medios públicos, sin autorización paterna ni judicial, lo que constituye una vulneración manifiesta de la legalidad en materia de protección de menores". En este sentido, "las únicas personas que están denunciadas y en investigación judicial por varios presuntos delitos, son la propia señora Rivas y su entorno". Juana Rivas no ha llamado a los niños desde que están con el padre, informó el despacho de abogados que apuntó, asimismo, a que "el entorno" de la madre ha propuesto un acuerdo para que Arcuri renuncie "a todas las acciones legales contra la misma".