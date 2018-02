Hacia un mundo hiperconectado

¿qué se está haciendo en inteligencia artificial? ¿Habrá cada vez más robots para todo? ¿Cómo puede afrontar el ser humano estos cambios? Estos son algunos de los temas que un nutrido grupo de expertos debatieron ayer en una nueva reunión de Málaga Valley en la que quedó clara que tanto la robótica como la inteligencia artificial ya se aplican en la industria y estará cada vez más presente en el día a día de las personas.

Vehículos sin conductor, drones, máquinas de transporte automatizadas en el interior de fábricas... Esto ya no es ciencia ficción sino que está plenamente operativo o en estudios avanzados. Uno de los elementos que más llaman la atención son los vehículos que circulan solos. José Luis López-Schümmer, directivo de Mercedes Benz en la península ibérica y Latinoamérica, explicó que el sector de la automoción está ante cuatro grandes retos como son los coches conectados, los compartidos, los autónomos y los eléctricos y subrayó que "en los próximos 10 años el automóvil va a cambiar más que en los 130 años anteriores". En este sentido, precisó que habrá "coches conectados con otros coches, con las personas, con la Dirección General de Tráfico, con semáforos o con centros de ocio que, además, se conducirán solos y no contaminan", e incluso comentó que Mercedes y Bosch están investigando para crear taxis autónomos. "Los taxistas hablan de la competencia de Uber y Cabify y es posible que no dentro de mucho tiempo haya taxis sin conductor", añadió López-Schümmer, quien consideró necesario que se pusieran más puntos de recarga públicos o privados para vehículos eléctricos en las calles y que haya "grandes cambios" en la urbanización de las ciudades.

Un directivo de Mercedes afirma que "el automóvil va a cambiar más en 10 años que en 130"

Rubén Martínez, director de desarrollo de Asti, indicó que el auténtico reto es cultural porque la tecnología "está hecha". "Se puede echar a andar un coche solo pero el tema es saber si los ciudadanos estamos preparados para verlo, por lo que tendría que haber un cambio cultural al que nos tendríamos que acostumbrar todos". Alberto Sosa, directivo de Indra, recalcó por su parte que "la transformación digital lo va a cambiar casi todo y vamos a un mundo hiperconectado 100% digital", a la vez que detalló varios proyectos que están llevando a cabo en Lisboa o París.

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Aertec, destacó que tradicionalmente los robots se han utilizado en las industrias para labores "aburridas o peligrosas" y "con la robótica vamos a conseguir hacer cosas que no se han podido hacer hasta ahora y generar nuevos modelos de negocio". Su empresa, por ejemplo, ya fabrica aviones sin tripulación de gran autonomía.

Si todo es tecnológico también se corren riesgos. Uno evidente es un ataque de ciberterroristas. Joaquín Torrecilla, director tecnológico de Dekra, detalló que "cada vez hay más sistemas autónomos que interaccionan con el mundo físico y más sistemas robóticos, por lo que el impacto de cualquier ataque puede ser importante". Este experto señaló que las empresas, cuando sacan un nuevo producto, "quieren primero que sea funcional y luego ya se piensa en la seguridad".