"Los museos de quita y pon generan una oferta cultural frágil"

Malagueño de pro y un amante y defensor incondicional de su tierra, del patrimonio y el valor histórico que atesora. Víctor Manuel Heredia (Málaga, 1971), doctor en Historia Contemporánea y profesor de Historia Económica en la Universidad de Málaga, es un referente del conocimiento patrimonial de una ciudad que, asegura, empieza a valorar ahora lo que tiene y a vender su producto.

-Como referente actual del turismo, ¿no choca que Málaga lo fuera también del sector industrial hace apenas un siglo y que ya no quede nada?

-Es un tema de dotación de recursos. En Málaga hubo una experiencia industrial muy variada a mediados del siglo XIX con el handicap de no tener energía. Había empresarios, capital e iniciativas, pero sin carbón cuando era la época de la máquina de vapor. Entonces se intentó suplir trayendo de Córdoba o de Inglaterra, aunque al final los costes eran muy elevados y esa experiencia a la larga no fue competitiva en el mercado y terminó cayendo por su propio peso. La Guerra Civil liquidó definitivamente esa aventura industrial. Arrancó después otra etapa con el desarrollismo también basada en los recursos. Pero hay que tener en cuenta que las playas hace 150 años eran los lugares ideales para tirar los vertidos industriales y sitios marginados ocupados por la gente que vivía de la pesca hasta que a principios del siglo XX empieza a desarrollarse un modelo turístico que buscaba los baños del mar como algo terapéutico para las clases altas. Es a partir de los años 50 cuando los trabajadores europeos empiezan a disfrutar de buenos sueldos y vacaciones en las que buscan el sol y la playa a buen precio y eso lo encontraron a gran escala en España y localmente en la Costa del Sol, que se convirtió en un lugar privilegiado.

-¿Cómo se explica tanta diversidad en Málaga?

-Málaga siempre ha sido una ciudad laboratorio porque sin acabar de ser un modelo de nada han pasado muchas cosas y gente interesante por ella. Gracias a su puerto y al comercio marítimo, ha sido una ciudad muy abierta con lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Después de Barcelona y Madrid, el lugar donde se implantaba el modelo era en Málaga y todo eso se ha ido interiorizando.

-¿Cree que Málaga se equivoca al tener un modelo económico basado casi exclusivamente en el turismo y el ladrillo?

-Evidentemente todo lo que sea una economía centrada en un determinado sector indica que es frágil. Cuanto más amplios sean los sectores que compongan el tejido económico malagueño más flexible será ante una situación determinada que afecte a uno de ellos. El turístico e inmobiliario están disfrutando ahora de una etapa brillante porque nuestros mercados competidores están afectados por diferentes problemas de terrorismo o desastres naturales que hacen que nos convirtamos en un refugio, pero a la larga complica el futuro económico de Málaga cuando además esas ventajas que teníamos hace 50 ó 60 años se van perdiendo. Sobre todo, los precios y el entorno natural que está más degradado, con lo cual es una apuesta muy peligrosa.

-La crisis hizo saltar ese boom, pero parece que Málaga sigue viviendo en una burbuja...

-Es que la gente espera volver a ese modelo que generaba riqueza, empleo y había una sensación de prosperidad que cuando se ha quebrado el deseo es que vuelva. Pero lo que falla en sí es ese modelo y hay que profundizar en alternativas basadas en las nuevas tecnologías, aprovechando el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) que es un pilar clave pero que por sí solo no crea un tejido denso.

-¿Es real el segmento tecnológico de Málaga a día de hoy?

-Tiene una presencia importante sin duda, pero insuficiente. Por diferentes maneras muy peculiares Málaga ha conseguido convertirse en un pequeño polo tecnológico. Una viene dada por la compañía de fabricación de condensadores que trajo un alemán que llegó en la posguerra, otra es la fábrica de teléfonos Citesa que vino a Málaga porque el presidente de la empresa es de Torrox y, por último, Coinsa que fue la primera empresa de fabricación de ordenadores estatal que vino de la mano de un ministro cordobés. Así se consiguió crear un núcleo tecnológico con esas tres patas de una manera pionera y eso luego tuvo un desarrollo con el PTA. Ahora existe esa aspiración a convertirse en la California europea por su buen clima, buenas comunicaciones y eso consigue atraer empresas pero sin que llegue a cuajar un tejido real que no sea simplemente una informática de servicios, sino que haya producción, o por lo menos estén los valores añadidos.

-¿Málaga Valley es entonces una utopía?

-Como herramienta para tratar de atraer inversiones y grandes figuras internacionales del sector tecnológico y llamar la atención está cumpliendo su función. El problema es que no ha concretado la instalación de empresas, por lo menos a gran escala, y no tiene un reflejo en la creación de empleo.

-Ahora se está apostando por la cultura y los museos como un pilar económico, ¿es una opción?

-Sí pueden ser una baza importante. En los últimos años la proliferación de museos, aunque algunos son de quita y pon y no tienen realmente un engarce con la historia de la ciudad, están logrando atraer un turismo cultural que es donde Málaga puede diferenciarse al ofrecer no solo el sol y la playa. Pero eso tiene que surgir a partir de la propia ciudad y del patrimonio heredado y consolidado como es el Museo de Málaga, no de lo que llega aquí para estar unos años por contrato y luego se pueda ir mañana, porque se genera una oferta mucho más frágil.

-¿Se aprecia más la cultura?

-El cambio más importante que he observado ha sido la propia percepción de la ciudad de que tiene patrimonio que ofrecer. A finales de los 90, cuando había un estado de abandono de barrios y sectores, el comentario típico era que aquí no había nada que ver y que no había monumentos como en Granada o en Sevilla. Era algo que estaba grabado en el subconsciente incluso de muchas personas con alto nivel cultural. Y, sin embargo, han pasado 20 años y la recuperación del centro histórico y muchos monumentos, y la puesta en valor de calles y rincones ha conseguido que la gente se crea que Málaga tiene interés cultural per se.

-Sin embargo, sigue dando la sensación de que el malagueño no saca pecho por su ciudad...

-Quizás esté en el ADN de la ciudad. Una de sus principales ventajas es que es una ciudad abierta y eso hace que no tenga consolidada una identidad definida. Las barreras de acceso a la ciudad son muy bajas, y esa facilidad para integrar conlleva de forma paralela una identidad más endeble basada en principios menos sólidos y rígidos y marca esa falta de confianza en sí misma y de darse valor. También la inexistencia de una universidad o centros de investigación hasta hace relativamente poco ha hecho que nuestra historia sea muy desconocida. Hasta los años 70 apenas había unos eruditos y sólo con la creación de la universidad se empiezan a investigar los archivos que ponen a la ciudad en su sitio en la historia. Pero no siempre llega al gran público y la gente tiene que conocer su ciudad para llegar a amarla.

-¿Piensa que Málaga ha cuidado su patrimonio?

-En absoluto. Pero hay que pensar que el carácter comercial de Málaga ha hecho que sea muy utilitaria frente a otras ciudades del interior donde la aristocracia marcaba su seña de identidad construyendo grandes palacios que mostraban su poder y su nobleza. En Málaga no se encuentran porque era una ciudad de comerciantes y aplicaban el sentido práctico a sus viviendas. Por eso corremos el riesgo de analizarlo desde un criterio puramente artístico y pensar que hay edificios que no valen. Se ha destruido mucho e incluso en las últimas décadas se han seguido derribando calles enteras sin antes estudiarlas y sin evaluar previamente si merece la pena o no, que es lo peor. Eso nos habla de ese desprecio que es una de las grandes cuestiones a resolver y de la necesidad de que la ciudad asiente su memoria.

-¿En la memoria de la ciudad la mujer ha pasado de puntillas?

-A las mujeres en la sociedad tradicional se les asignó el papel de ser las que educaban a los hijos y eran los hombres los que tomaban iniciativa en el patrimonio cultural. Pero tenemos ejemplos de que no siempre fue así. Amaya Heredia fue una mujer con mucha iniciativa que supo, sin romper los tabúes de su categoría social, tener un papel muy activo junto a su marido, aunque siempre en un segundo plano. Y a escala popular tenemos mucho que descubrir de lo que han hecho las mujeres malagueñas. Por ejemplo, el 15 de enero de 1918 miles de mujeres salieron a la calle para exigir la alimentación de sus familias en plena crisis de subsistencia. Fue un movimiento absolutamente femenino que está estudiado en los medios académicos pero que no hay ningún monumento ni nada que lo recuerde en la ciudad y merecen que ese acontecimiento sea divulgado.

-Recientemente se ha celebrado el Día de la Mujer, ¿ cree que se conseguirá la igualdad?

-Se ha avanzado mucho pero hay déficit todavía importantes como es la brecha económica y que es una anormalidad en nuestro tiempo. Pero también en la organización familiar y el reparto de tareas porque en la mayor parte de los hogares, aunque los dos trabajen, sigue siendo la mujer la que organiza. Y algo verdaderamente inquietante es ese repunte de la violencia de género y que llega a los más jóvenes asumiendo unos roles que no tienen ningún sentido en el siglo XXI, lo que indica que no hay que pensar que el avance es permanente y que lo que se gana se asienta porque se puede volver atrás.

-Ha estudiado usted la historia de la enseñanza en Andalucía, ¿cómo ha ido cambiando?

-La trayectoria ha sido siempre a mejor. Desde una perspectiva secular tenemos que pensar que la primera lacra a combatir fue el analfabetismo porque Andalucía, y en concreto las provincias orientales daban las mayores tasas de analfabetismo del país hasta mediados del siglo XX además con un diferencial de género importante. Y conseguido que la gente aprendiera a leer y escribir, el otro reto fue escolarizar a los niños hasta una edad. Lo primero era que la población tuviera unos conocimientos mínimos, luego ya la cualificación y las enseñanzas superiores cuyos porcentajes han ido creciendo desde los años 60 y, al menos, la igualdad de género y social sí está avanzando en un ritmo correcto.

-¿Cuál es el reto ahora?

-El reto está en la calidad de la formación y en cubrir las necesidades de los mercados laborales para que no haya un desajuste al dirigir a la población hacia unas carreras que después se saturan porque no hay mercado de trabajo. Se genera así una pérdida de recursos porque se está invirtiendo en formar a personas que luego no tienen salida, con lo cual estamos obligándolas a irse al extranjero. Hay que plantear una oferta educativa lo suficientemente atractiva para que los jóvenes puedan dirigir sus cualidades hacia un tejido empresarial real.

-¿Qué uso le gustaría que se le diera al antiguo cine Astoria?

Soy partidario de un edificio de bajo impacto, para uso ciudadano y cultural, que no rompa la línea visual entre la plaza de la Merced y el cerro de Gibralfaro. Porque ampliar la plaza por ahí sería romper sus proporciones y quedaría un espacio demasiado abierto.

-¿Está de acuerdo con levantar un rascacielos en el puerto?

-Tengo mis dudas porque, por un lado, puede convertirse en un hito urbanístico de la ciudad y, por otro, tendrá un impacto muy duro. A priori me cuesta verlo, pero también es cierto que un pensamiento conservador no se hubiera hecho la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero todo este tipo de inversiones son defendidas con criterio económico apelando a la generación de empleo con esos truquillos de marketing de aludir a tres o cuatro conceptos para decir que merece la pena, y hay que mirar más allá. Me cuesta posicionarme claramente a favor o en contra porque con estas iniciativas no se sabe si una vez hechas son una barbaridad o realmente se ha creado un hito que se consolida en la ciudad.