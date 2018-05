La negociación del convenio hostelero se tensa más en las puertas del verano

La negociación por el convenio de hostelería, que afecta a unos 80.000 trabajadores en la provincia de Málaga, está más tensa que nunca. Tras varios meses de desencuentros y nueve reuniones fallidas las posiciones están dispares y cada parte acusa a la otra de no hacer nada por encontrar una solución. Si los sindicatos denunciaron el martes a la patronal, tras la finalización de la novena reunión, de "no tener nada nuevo que aportar a la negociación", de ser "irresponsables" y de estar "perdiendo el tiempo", la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) respondió ayer con un amplio comunicado en el que expuso que "la postura sindical es absolutamente inmovilista pues se niegan a tratar todos los puntos propuestos en la mesa de negociación".

Los sindicatos aún no han convocado huelga porque son conscientes del daño que produciría tal anuncio en el sector turístico de la Costa del Sol en la puerta del verano, aunque también saben que siempre tienen ese as debajo de la manga y que, si se tuerce más la situación, lo sacarán. Por ahora, sus protestas se han reducido a una marcha entre Marbella y Málaga.

En una negociación de un convenio colectivo nadie cuenta toda la verdad porque cada uno defiende sus intereses. Los sindicatos han denunciado en estos últimos días que la patronal quería eliminar medio día de descanso, que los empleados estuvieran hasta 14 días consecutivos trabajando, o que durante éstos últimos años han sacrificado salarios para que las empresas pudieran sortear la crisis económica y que ahora era el momento de repartir los beneficios entre todos, una última postura que ha sido defendida incluso por el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández.

Los hoteleros negaban o matizaban ayer en su comunicado de prensa varias de las afirmaciones realizadas por los sindicatos, aunque lógicamente arrimando el ascua a su sardina. Aehcos asegura que "se ha ofrecido una subida salarial a cambio de aceptar medidas de flexibilidad que recoge la ley y el resto de convenios del sector en España", así como que "no queremos reducir el descanso semanal sino flexibilizarlo". "No queremos imponer una jornada de 14 días seguidos. Solo se ha propuesto que se puedan acumular descansos en momentos de real necesidad, pues hay una nueva realidad del mercado con altibajos en la ocupación a la que el sector se tiene que adaptar", añaden. Desde Aehcos afirman que desde 2001 los sueldos han subido un 45% y el IPC un 33%, que son las viviendas de uso turístico las que han captado el aumento de viajeros, y que "la subida por encima del IPC solo estaría justificada incluyendo medidas de flexibilidad que no perjudican a los trabajadores pero hacen el negocio de la industria hotelera más sostenible".

La patronal pasó ayer al contraataque porque, además de defender sus posturas, acusó a los representantes de los trabajadores de "defender sus intereses particulares y en algunos casos incluso personales". Esto viene a colación de que, según Aehcos, "deseamos instaurar un sistema de formación para la promoción profesional a cambio de cuatro horas de crédito sindical. Esto supone que se quedarían con 28 horas sindicales, (actualmente disfrutan de 32 horas, cuando la ley tiene establecido solo 15 horas), y esto tampoco es aceptado por los sindicatos. Además no quieren ceder sus privilegios en favor del ascenso de los ayudantes, la formación se haría en horario laboral, con el consiguiente coste para la empresa". También aseguran que "los sindicatos proponen sacrificar la subida salarial propuesta del 8% para el personal del sector a cambio de una reivindicación político/sindical como es extender los salarios del convenio a los trabajadores externos de las empresas de servicios".

La guerra está abierta y el verano encima. Este jueves y viernes hay congreso nacional de hoteleros en Málaga y se esperan protestas. Más madera al fuego.