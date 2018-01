La gran nevada impide el acceso a Cartajima salvo en todoterreno

A las 9:00 comenzó esta mañana a cubrirse todo de blanco en la localidad de Cartajima. Y con la bendición de las nieves llegó también el problema del tráfico. "Ahora mismo se puede pasar con todoterreno, pero con un turismo no", comenta el alcalde del municipio, Francisco Benítez. "Nos acaba de llamar la Guardia Civil por si había alguna máquina retroexcavadora para ir abriendo la carretera comarcal que une Cartajima y Ronda, nos comentan que están desbordados con la quitanieves despejando la vía Ronda-San Pedro y Ronda-Cuevas del Becerro", explica Benítez.

El regidor municipal también comenta que el médico ha podido llegar a Cartajima para hacer visitas en el municipio, luego ha seguido hacia Júzcar "pero no ha podido terminar la ruta, se ha tenido que quedar en Júzcar, a Alpandeire no ha podido llegar". El colegio cerró sus puertas y se fueron los maestros ante el temor de quedar aislados, por lo que los niños del pueblo están sin clase. Los que sí salieron pasadas las 7:00, cuando aún no nevaba, fueron algunos alumnos de Secundaria que estudian en un instituto en Ronda. "Por ahora se quedan allí, no sabemos qué pasará cuando terminen las clases, si podrán acceder a sus casas ya o todavía no", comenta el alcalde.

En los meses de enero o febrero una nevada de estas características es la normalidad en Cartajima. "Si coincide con un viernes se nota la afluencia de gente para disfrutar de la nieve, niños y padres, y aumenta el turismo rural, pero al ser un lunes no creemos que tenga mucha repercusión", dice Francisco Benítez. "Para los vecinos es una anecdota más y para los pequeños supone estar en las calles jugando", agrega el alcalde y confirma que no ha habido ningún corte de luz ni incidente que reseñar.