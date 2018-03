Los niños comienzan a beber y a fumar a los 13 años según un estudio

La titular del área también resaltó el aumento que está experimentando la adicción a las redes sociales, un fenómeno del que las familias deben tomar más conciencia. A ellas, matizó, corresponde "recortar las horas de más" que pasan frente a las plataformas. El 17,6% afirma que dedica más de siete horas diarias a las redes sociales de las que son miembros, mientras que el 11% ha realizado alguna vez apuestas en internet, que atraen ya a jugadores cada vez más jóvenes que acaban endeudados. Incluso a menores dispuestos a sacar beneficio -sin control- a sus pagas semanales y a echar horas de trabajo los fines de semana para conseguir más dinero. Así lo constatan los profesionales que rehabilitan a estos usuarios, caso de la Asociación Malagueña de jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer). "Hemos tenido chicos de 16 años, algunos de 14 y 15. En teoría no pueden jugar on line pero se inventan los datos para acceder. Nos llama la atención, sobre todo, las deudas que tienen sin apenas ingresos. Los más pequeños acuden por adicciones a videojuegos o a internet", recalcó Fernando Díez, uno de los dos psicólogos que forma parte de la asociación.

Respecto a las bebidas energéticas, la responsable de Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento subrayó su preocupación por la adicción que generan y la cantidad de azúcar y cafeína que contienen. "Más del 60% consume habitualmente estas bebidas. Nos preocupa por el rendimiento y por la actitud hacia los profesores, que nos dicen que es lo único que desayunan", explicó Sarabia, que aboga por "darle un giro" a este problema y "comenzar a plantear un cambio en la normativa respecto a las bebidas energéticas", de forma que se evite el acceso por parte de los menores en los centros escolares y no estén disponibles en las máquinas vending. "Incluso debería incluirse como asignatura en los programas educativos", apostilló.

El estudio Consumo de sustancias y uso de las nuevas tecnologías de los menores , encargado desde el área de Derechos Sociales al detectar que las labores de prevención "no terminaban de calar entre los jóvenes", refleja además que el 72,7% de los menores de entre 11 y 16 años que han participado ha consumido algún tipo de sustancia. La investigación muestra que a medida que avanza el curso escolar se incrementa el consumo de sustancias. Así, porcentualmente, las más consumidas son las bebidas energéticas -61%-, cachimba -49,6%-, alcohol -41,6%-, tabaco -18,5%- y marihuana o hachís -8,6%.

Las cachimbas, regalo estrella estas Navidades

Las cachimbas, una moda que ha irrumpido con fuerza en la sociedad, han sido, según detalló la directora del área de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, el regalo estrella de estas Navidades entre los menores de 15 y 16 años. Una realidad que pone de manifiesto, dijo, la importancia de "intensificar las políticas por parte de todas las administraciones respecto al consumo de tóxicos". La edad media de consumo de las cachimbas se sitúa, a tenor de los resultados del estudio, en los 12,88 años. Es la nueva tendencia fumadora que ya se ha impuesto como una alternativa en las quedadas: la cachimba. Pero no sólo entre los adultos. La Guardia Civil ya está poniendo coto al uso irregular de estos artilugios, que a veces mezclan tabaco con geles u otros productos que no han sido sometidos a ningún tipo de control sanitario. Una operación desarrollada en 2017 se saldó con la apertura de 125 actas sancionadoras y 85 inspecciones en locales de ocio de una veintena de municipios, principalmente por permitir fumar en su interior. Siete de las denuncias se referían al consumo de picadura de tabaco por adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad, entre ellos una menor de 12 años.