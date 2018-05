Más de 500 'noes' a las prefabricadas de Teatinos

Faltan menos de cuatro meses para el comienzo del nuevo curso y está claro que los 180 alumnos admitidos en el nuevo instituto de Teatinos no van a poder estrenar el centro en septiembre. Ni en todo el año próximo. De hecho, las obras tienen plazo de finalización en junio de 2019. La solución propuesta por la Delegación de Educación ha sido instalar aulas prefabricadas en una parcela del IES Universidad Laboral para que así puedan hacer uso de equipamientos educativos como instalaciones deportivas, bibliotecas y laboratorios de este centro. "Es una solución temporal que ha sido aceptada por la comunidad educativa implicada", afirmó ayer la delegada territorial, Patricia Alba. Sin embargo, por la mañana se presentaban en el registro de la institución más de 520 recursos de alzada y escritos de reclamación contra esta decisión.

"Se han superado los 500 escritos de familias afectadas y personas del distrito de Teatinos, entre ellas diez entidades que han respaldado la protesta", apuntó la portavoz de la plataforma Prometo, Mar Villanueva. "Ese gasto en prefabricadas, en la preparación del terreno, del acceso y el transporte escolar podrían inyectarlo en acelerar la construcción del nuevo centro, desde nuestro punto de vista es dinero público que se despilfarra", agregó.

Las familias reiteraron ayer que se sienten engañadas. "Cuando se adjudicó la obra en septiembre decían que iba a estar, que nos tranquilizásemos y confiamos en ello hasta que vimos el retraso de la primera piedra", explicó Mar Villanueva e incidió en que desde entonces "no nos han querido atender en ningún momento y hasta el 26 de abril en el Parlamento no han desvelado sus planes". Después de 20 años de espera, de retrasos y protestas, después de haber ofertado el nuevo centro y haber recibido 200 solicitudes "cómo es posible que nos envíen a un centro que no hemos elegido y encima en barracones, con transporte escolar y tratándose ya de un centro masificado, que sortea los problemas a base de parches, ya tiene cuatro aulas prefabricada y ahora quieren poner otras seis más para 180 alumnos", protestó Villanueva, que igualmente destacó el temor de que "esto llegue para quedarse y servir del segundo instituto que hace falta en el distrito".

Con la presentación de escritos de ayer quisieron demostrar que una parte de las familias no están de acuerdo con esta solución. Remedios Ramos, del grupo municipal Málaga para la Gente apoyó la protesta y manifestó que "la llegada de estos nuevos alumnos a la Universidad Laboral va a suponer mayor masificación en el centro y en el caso de niños con necesidades educativas especiales supone una merma en su derecho a la educación y la atención porque no van a tener medios".

Por su parte, la delegada de Educación, Patricia Alba, destacó que "la atención al alumnado y su seguridad son una prioridad para esta Delegación" y por ello se ha optado por esta "solución temporal". Alba insistió en que, en cualquier caso, "estas aulas ofrecen todas las garantías y cuentan con las mejores condiciones de habitabilidad, confort y seguridad". También reiteró que la comunidad educativa, integrada por los directores de los centros adscritos y por sus AMPA han estado informados en todo momento de los avances de las obras y han sido atendidos en numerosas ocasiones.