La nueva norma de terrazas nace sin contentar a vecinos y hosteleros

La reacción del colectivo ante la norma es de contrariedad, aunque por el momento no se maneja de manera cierta la posibilidad de llevar adelante alguna acción. "Ahora mismo no manejamos ninguna acción aunque tampoco lo descartamos", dijo Frutos, quien sí informó de la intención del colectivo de celebrar una asamblea en la que poder recoger las impresiones del sector. Desde Mahos suman también la "indefensión" que a su juicio genera la posibilidad de que la Policía Local pueda retirar de manera directa una terraza. Esta fue una de las observaciones realizadas por el colectivo en el periodo de información pública de la ordenanza. La respuesta del equipo de gobierno fue el de precisar que la acción los agentes policiales ya está recogida entre sus competencias y que lo que se hace en el nuevo texto es habilitar esa capacidad siempre que se den ciertas circunstancias, como que la ocupación "impida o dificulte notablemente el uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o la tranquilidad públicas".

Entre el "sois más del PP que el PP" y los "proetarras"

El PSOE no logró el éxito pretendido cuando reclamó en el Pleno la reprobación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por el "fiasco" de las obra de la Plaza de la Merced, cuyos laterales sur y oeste (los abiertos al tráfico rodado) tienen que ser rehechos por los defectos en la ejecución original. Pero para lo que sí sirvió la moción de urgencia socialista fue para encender hasta niveles pocas veces conocidos en la Casona del Parque los ánimos de los concejales. Al ver que su proposición no contó con el apoyo del socio de investidura de De la Torre, Ciudadanos, el portavoz socialista, Daniel Pérez, afeó al partido naranja que no guste de reprobaciones ni de apoyar mociones de censura. "Son más del PP que el propio PP", vino a espetar Pérez. La andanada recibió la contestación desaforada del concejal de Cs Alejandro Carballo. "Siguiendo el inteligente razonamiento, si nosotros somos más del PP que el PP, vosotros más independentistas que Esquerra Republicana, o más proetarras que Bildu; no nos metamos en jardines de los que no sabemos salir luego", afirmó. Una secuencia que acabó contando con la participación de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien respondiendo al "alegato tan sentido y resentido" de Ciudadanos, le afeó que llamase "etarras a los miembros de Bildu", cuando "ya quisieran ustedes gobernar ustedes como ellos en Pamplona, con políticas feministas de verdad".