El número de nacimientos sigue en caída libre en la provincia

En pleno debate sobre el presente y futuro del sistema público de pensiones, los datos de nacimientos siguen mostrando un alarmante descenso. Es una tendencia general en España y Europa y Málaga no es una excepción. Entre enero y septiembre del año pasado nacieron en la provincia malagueña 10.486 bebés, lo que supuso bajar por primera vez de la barrera de los 11.000 en los últimos cinco años, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca).

En ese periodo -último dato oficial publicado- se contabilizaron 608 nacimientos menos que en los nueve primeros meses de 2016, lo que arroja una media de dos bebés menos al día. Si se compara con los nacimientos de 2012 hay 1.800 bebés menos, es decir, seis menos al día. Además se está a años luz de los más de 19.000 niños anuales que se tuvieron en dos baby boom en Málaga a mediados de los años 70 y en el auge económico de la pasada década.

Nacen menos niños y, aunque la esperanza de vida es mayor y eso alarga el cobro de pensiones, está aumentando el número de fallecimientos. Entre enero y septiembre de 2017, según los datos actualizados del Ieca, murieron 9.407 personas en la provincia malagueña, un centenar más que en el mismo periodo de 2016 y casi un millar más que en 2013.

El saldo vegetativo es, por tanto, positivo entre nacimientos y defunciones, aunque las distancias se van poco a poco acortando, principalmente por la brusca caída de la natalidad. El descenso de los nacimientos está aparejado a un cambio social en el que la mujer ha retrasado la edad media para tener a su primer hijo -está en torno a los 32 años-, a la mayor incorporación laboral de las mujeres y a las escasas políticas de conciliación familiar y laboral existentes.

En la estadística del organismo andaluz se pueden conocer datos curiosos. En el tercer trimestre de 2017, por ejemplo, nacieron más niños que niñas y en la mayoría de los casos los retoños tenían a ambos padres españoles. No obstante, el carácter turístico de la Costa del Sol provoca que Málaga sea la segunda provincia andaluza con mayor número de bebés cuyos dos progenitores son extranjeros. Entre julio y septiembre de 2017 hubo 423 bebés de padres extranjeros en Málaga, siendo Almería con 501 en el que más se contabilizaron. Las dos mayores colonias extranjeras en Málaga son, según el último padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística esta pasada semana, la marroquí y la británica. Málaga sí es la provincia andaluza con más bebés cuyo uno de los progenitores es extranjero, con 397.

También se puede conocer el estado civil de la madre. En el tercer trimestre del año pasado fue mayor el número de madres que tuvieron un bebé sin estar casadas que las que sí lo estaban. En este sentido, había 1.913 madres no casadas y 1.828 que sí estaban casadas. De las no casadas, 676 sí tenían una pareja de hecho y 659 no tenían.

Por edad, el mayor número de madres en Málaga tenía entre 30 y 34 años (34% del total) y la siguiente franja de edad con mayor peso era la de 35 a 39 años con el 27,5% del total. Dicho de otra forma, más del 60% de las mujeres en Málaga tuvieron sus bebés en el tercer trimestre del año pasado con entre 30 y 39 años. En ese periodo también se registró en la provincia un nacimiento de una madre de menos de 15 años y 85 nacimientos de madres de entre 15 a 19 años. En el polo opuesto hubo 30 bebés con madres de entre 45 y 49 años.

La estadística de nacimientos y defunciones suele ir ligada a la de matrimonios. Entre enero y septiembre de 2017 se produjeron 4.344 matrimonios en la provincia, una media de 16 diarios, un centenar más que en el mismo periodo de 2016, por lo que parece que casarse vuelve a cobrar protagonismo tras años de cierto parón por la crisis económica. Los matrimonios heterosexuales son los más frecuentes y se contabilizaron 142 entre personas del mismo sexo, el mayor volumen de Andalucía por encima del registrado en Sevilla (133).