El pico de gripe obliga al Regional a habilitar una tercera sala de Observación

El Hospital Regional tiene en Urgencias dos áreas de Observación. Había una tercera cuya remodelación se acabó a mediados del otoño pasado, pero que estaba sin uso desde entonces. Los sindicatos habían pedido en varias ocasiones que se abriera, pero la dirección no accedía a hacerlo. Finalmente, el martes la habilitó ante el aumento de la presión asistencial derivado del pico de gripe y las descompensaciones que provocan sobre todo en personas mayores las patologías típicas del inverno. El hospital ha contratado además a una docena de profesionales entre enfermeros, auxiliares y celadores prestar la asistencia en ese área.

"Satse lo propuso, lo justificó y la dirección lo ha entendido y ha cedido a una petición que era una demanda de todos los profesionales. Lo valoramos de forma muy positiva porque es una medida en beneficio de los pacientes y de los trabajadores", dijo el delegado del Sindicato de Enfermería en el Regional, José María de la Rosa.

La Observación 3 está abierta desde el pasado martes a media mañana

La decisión de abrir la Observación 3 se produjo después de que el pasado viernes, algunos profesionales y la organización sindical denunciaran que pacientes contagiosos se mezclaban en las otras dos áreas de Observación con pacientes con las defensas bajas. De la Rosa aseguró que debido a los cuadros víricos invernales, las Urgencias están "congestionadas" y que la medida contribuía a "aliviar" la situación. La apertura para el uso de pacientes se produjo el martes tras dotarse el espacio de las correspondientes camas. Ayer por la mañana había cuatro enfermos ingresados en la nueva zona habilitada. "Se ha abierto porque es necesario. La vacuna de la gripe esta temporada no ha hecho los efectos deseables y se ha incrementado la patología. Ante esa situación, nos sentamos a hablar con la dirección y ha atendido a la propuesta", agregó el representante sindical.

La vacuna de la gripe de esta temporada se elaboró con tres cepas. No se incluyó en las dosis otro serotipo -el yamagata- que cuando se frabricó no era predominante y que sin embargo ahora circula más. El resultado es que la inmunización no es tan eficaz porque no protege frente a esta cuarta cepa debido a que no está incorporada en la vacuna. El pico de demanda asistencial ha obligado usar la Observación 3. Pero este espacio se prevé emplear como colchón para trasladar allí las observaciones 1 y 2 cuando comiencen los trabajos de remodelación en ambas áreas.