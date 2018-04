¿El ocaso de la heroína?

Las estadísticas oficiales no reflejan un incremento del consumo de heroína, sino más bien todo lo contrario, pero los expertos observan con cautela la tendencia que se está registrando en países como Estados Unidos, donde hace solo unos meses el presidente, Donald Trump, declaró el estado de emergencia ante el repunte de una droga que en las décadas de los 80 y 90 causó estragos en los jóvenes. "Aquí no vamos a llegar a eso, pero hay que tener cuidado. Esperemos que no ocurra. Lo que allí ha pasado es que había gran flexibilidad en la prescripción de fármacos con efectos opiáceos, como la morfina. Cuando el Gobierno ha cerrado la puerta a ello, las personas que tenían dependencias a esos medicamentos han encontrado consuelo comprando heroína en la calle, que es bastante más barata", explica Fernando Arenas, subdirector general de Drogodependencias de la Junta de Andalucía, que asegura que en España los controles "son bastante más estrictos". Aun así, considera menester permanecer expectantes ante el fenómeno.

En el caso del Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) de la Diputación de Málaga, tanto el consumo de heroína como la atención a pacientes adictos a esta sustancia se mantienen estables, después del descenso significativo que se produjo hace una década. No en vano, este año, señala el director, Juan Jesús Ruiz, se ha registrado una bajada de la demanda de tratamientos respecto a 2016 e incluso si se compara con 2015. Los niveles son similares a los detectados en 2014 y distan de los de 2008, que cerró con el mayor número de solicitudes de desintoxicación en la última década. "Entonces se atendía a 1.000 pacientes, que suponían casi el 60% de toda la demanda de opiáceos, frente al 15% que hay actualmente, algo más de 400 personas en términos anuales", apunta el portavoz del centro de drogodependencias.

Durante 2017 hubo 82 admisiones a tratamiento -71 hombres y 11 mujeres-

Según los datos relativos al Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones de la Junta de Andalucía, durante 2017 hubo 82 admisiones a tratamiento por adicción a la heroína, que se erige en una de las sustancias más devastadoras por sus efectos en la salud física y mental de quienes la consumen. Del total, 71 eran hombres y 11 mujeres.

En cuanto a la forma de consumo, la vía intravenosa está prácticamente erradicada, pero no solo se inhala sino que también se consume mezclada con cocaína, lo que se conoce como rebujao. En este sentido, las estadísticas de los últimos años reflejan que las admisiones a tratamiento para dejar la heroína han experimentado una caída de más del 55%. Así, en 2008 hubo un total de 859 frente a las 384 registradas en el 2017. "Aunque el consumo ha disminuido, a veces encontramos una pequeña subida de 4, 5 ó 10 casos. La realidad es que son readmisiones a tratamiento, es decir, personas que han vuelto a consumir y regresan al centro", sostiene el subdirector de Drogodependencias. Algunos de estos pacientes se encuentran en situación de exclusión social, por lo que desde la Consejería de Igualdad no solo se proporciona asistencia a aquellos interesados en desengancharse sino también a los que son "consumidores activos y, por distintas circunstancias, no quieren o no pueden dejarlo".

Málaga es una de las provincias que cuenta con un centro de encuentro y acogida que ofrece "una metodología de reducción de daño" para atender las necesidades básicas de una persona que es consumidora activa". Allí se le ofrece la posibilidad de asearse y de lavar su ropa, además de tomar un café, un refresco o una bebida reparadora. Los usuarios pueden además acudir a talleres de información sanitaria. Aunque son muchos los que padecen enfermedades crónicas y están en riesgo de exclusión social, también destaca el caso, en palabras de Fernando Arenas, de heroinómanos de los años 80 que aunque se rehabilitaron y están integrados en la sociedad tienen que seguir tomando su dosis de metadona.