La odisea de Martiricos

Dos torres, pero de alturas diferentes, otra opción de diseño

La empresa promotora del suelo de Martiricos, Inmobiliaria Espacio, sigue analizando el formato final de las torres que acogerán las 460 viviendas de renta libre proyectadas en el sector. Si bien en origen se planteaban dos edificios de 30 plantas, en los últimos meses el estudio de arquitectura encargado del diseño final, Pei Coob Fred and Partners, está formulando variaciones que podrían implicar cambias de cierta relevancia. Si en un reunión celebrada el pasado mes de febrero con el alcalde, Francisco de la Torre, y el equipo de Urbanismo, se habló de plantear tres edificios de menor altura, ahora se ha apuntado la opción de mantener dos inmuebles pero de diferentes cotas, logrando con ello una mejora desde el punto de vista arquitectónico. Desde el punto de vista municipal, la posición parece más favorable a mantener dos edificios en altura. No obstante, por el momento la empresa no ha concretado la solución definitiva.