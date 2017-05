El olivar y los subtropicales de Málaga, al límite por la falta de agua

La situación no será fácil en el campo en los próximos meses. La lluvia caída este año, aunque bienvenida siempre, no ha sido suficiente para que los agricultores respiren aliviados para afrontar el verano. El olivar y el cereal del norte de la provincia y los cultivos de subtropicales de la zona de la Axarquía serán los más afectados en el caso de que la situación de sequía se agrave, ya que los cítricos y hortícolas de la comarca del Guadalhorce parece que se salvarán de momento.

La problemática es distinta en una y otra zona de la provincia. En el caso del olivar, todo dependerá de si llueve o no en lo que resta de primavera y de las temperaturas que haya en los próximos días que es cuando se producirá el momento álgido de la floración, y que no deberían ser excesivamente altas. Según alertó ayer el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, "habrá zonas donde los olivos no abrirán la flor y eso mermará la cosecha hasta un 50%".

Los más afectados serán los olivos de secano que, según Moscoso, "empezarán a tirar la aceituna en un mes por no disponer de agua para su engorde". Los de regadío podrían aguantar más, pero la situación de los acuíferos de los que se nutren algunas zonas están ya al límite al haber llovido apenas 200 litros por metros cuadrados de los 550 que ya deberían haberse recogido. Eso explica también el estado en el se encuentran las plantaciones de cereal, que el secretario general de UPA Málaga dijo que se han perdido entre el 50 y el 60% y "por completo en zonas como el Guadalteba".

Los cultivos de aguacates y mangos, principalmente de la Axarquía, también lo tienen complicado. La fuente de agua fundamental de la que se abastece, el pantano de La Viñuela se encuentra en prealerta por sequía desde hace dos años y todo apunta a que entrará en fase de alerta a lo largo del verano. De hecho, desde mediados de abril ya se están aplicando las primeras restricciones los miércoles en la margen derecha y el jueves en la izquierda. Y así se mantendrá, al menos, hasta que finalice el año hidrológico el próximo 30 de septiembre. Según Moscoso, el problema en ese caso es que "no hay agua para todos los árboles plantados ni ahora ni a largo plazo", por lo que culpó también de la situación a los propios agricultores que "han plantado por encima de las cotas permitidas".

Más tranquilos parece que afrontarán a priori el verano en la zona del Guadalhorce donde no está previsto de momento aplicar restricciones. Sin embargo, criticó que hay acequias donde "aún se sigue regando a manta sin control".