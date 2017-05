El oncólogo que emigró con cinco cajas de libros y hoy representa a 2.000 colegas

"Me vine a Estados Unidos con cinco cajas de libros, mi mujer embarazada y sin dinero". Así emigró Eduardo Fernández allá por 1992. Y supo aprovechar las oportunidades que se le fueron presentando. Este "malagueño adoptivo", estudiante del colegio de Los Olivos y alumno de la Universidad de Málaga, acaba de ser nombrado presidente del Colegio Americano de Radiología Oncológica, una institución desde la que representa a unos 2.000 colegas. Fernández es oriundo de Vitoria, pero su familia se trasladó a Málaga en 1979. Así que pasó aquí toda su adolescencia y la primera parte de su juventud, hasta que emigró cuando tenía 30 años. Se graduó en la Facultad de Medicina en 1987. Luego trabajó en los hospitales Carlos Haya y Clínico durante su residencia y en la Cátedra de Radiología de la universidad malagueña.

Durante su formación como oncólogo radioterápico y debido a la falta de equipos que por entonces había en la sanidad de la provincia, optó por hacer la rotación externa en Estados Unidos. "En aquel momento, había una penuria de medios para Radioterapia [en Málaga] y yo no veía que se resolviera", comenta. Aquella rotación acabó de convencerle para emigrar. Tramitó los permisos y se fue. Pero no le convalidaron la especialidad. Así que pese a ser ya oncólogo radioterápico, tuvo que volver a hacer esa formación; esta vez en la Cleveland Clinic.

"Tuve que repetir la residencia, pero no me arrepiento", sostiene. La cursó entre los años 1993 y 1997. Dice que no piensa volverse para trabajar aquí. "Yo estoy bien, tengo la nacionalidad de Estados Unidos desde hace 10 años y mis hijos están creciendo aquí. Estoy muy contento", relata. En la actualidad, Fernández trabaja en el área de Miami, en la XXI Century Oncology, un grupo que tiene 180 clínicas en Estados Unidos y América Latina. Es uno de los tres directores médicos del centro. "Aunque también sigo viendo pacientes", aclara. En una entrevista telefónica, el oncólogo afirma que es malagueño por adopción. "Viví en Málaga desde los 14 años hasta los 30 y tengo allí a toda mi familia", cuenta. Tras 25 años en el extranjero, valora lo que tiene y manifiesta: "Simplemente supe aprovechar las oportunidades que se me ofrecieron".