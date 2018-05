Una oportunidad en el mundo digital

Tiene 36 años, dos hijos y está desempleada. Con su graduado en ESO, María Cortés siempre recurrió a trabajos en el sector hostelero, con malos horarios y dificultades para la conciliación familiar. Quizás nunca se hubiera imaginado realizando un curso de programación informática, pero desde ayer es una de los seis alumnos que Fundación de Secretariado Gitano aporta a la acción formativa de 630 horas Desarrollo JavaScript. Otros seis estudiantes, beneficiarios de Cruz Roja, completan el grupo que recibirá, además de los conocimientos teóricos, un total de 150 horas de prácticas en la empresa tecnológica Accenture. Esta beca se presenta como una oportunidad para incorporar a los participantes a un terreno laboral de difícil acceso para personas de escasa formación y en situación de vulnerabilidad.

"Siempre he trabajado en la hostelería, es un trabajo muy sacrificado, sin horario de salida y todos los fines de semana ocupados, así que ésta es una oportunidad para conseguir un mejor puesto", comentaba María Cortés. "Nunca es tarde para aprender, no tengo conocimientos en este sector pero si me forman, yo sigo adelante", apuntó la alumna. Para Saúl Cabrera, que tiene 17 años y se quedó fuera del Grado Medio de Informática, esta acción formativa supone una gran oportunidad. "Lo veo muy interesante, es algo que realmente quiero hacer, tengo un objetivo claro y muchas ganas", comentó tras la presentación oficial del programa formativo en el Ayuntamiento de Málaga. "No me podría pagar esta formación, desgraciadamente, así que agradezco mucho la oportunidad porque de nada sirven las ganas si no te dan posibilidades", agregó Saúl.

Rosa Medina llegó desde Venezuela con su familia asfixiada por la situación económica de su país. Tiene 51 años y es ingeniera de obra. Busca una inserción laboral en Málaga y, aunque no sabe programar, tiene una base informática de su trabajo en empresas constructoras. "Es una oportunidad tremenda y pienso aprovecharla al máximo, quiero aprender y sería magnífico que en Accenture me pudieran aceptar después del curso", consideró Rosa, que era gerente de administración de una empresa en su país hasta que quebró.

Mujeres, mayores de 45 años y jóvenes con dificultades son los perfiles de estos estudiantes que realizan la parte teórica en Cenec Málaga. De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 abordarán contenidos de programación Front End, fundamentos de JavaScript y JQuery y entornos de programación como Angular. "Lo fundamental es la motivación del alumno", estimó Salvador Cintado, director de Cenec y añadió que se trata de un contenido "actualizado y adaptado a lo que necesita una gran compañía como Accenture, suponemos que la incorporación laboral será mayor porque se va a formar según las necesidades de las empresas".

El concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, subrayó la importancia de esta iniciativa que ofrece a personas en situación de vulnerabilidad la oportunidad de formarse y acceder a uno de los sectores con más demanda en el actual mercado laboral. "Esto supone abrir una ventana de oportunidad al mundo digital para personas que no han tenido la posibilidad de formarse en él", apuntó el concejal. "Se podía pensar que aquellas personas que no han tenido una oportunidad educativa puedan llegar a este tipo de puestos de trabajo y con esta apuesta se rompe ese tabú", destacó Raúl Jiménez.

Desde la Fundación Secretariado Gitano, Juan Manuel Reyes, director territorial de Andalucía, destacó que se ha pasado de la formación tradicional -restauración, hostelería, grandes superficies y construcción- a la introducción de las nuevas tecnologías. "Aquello que parecía un sueño se está haciendo realidad, estamos formando a nuestra gente en las TIC", comentó Reyes y subrayó que "este programa va a abrir las puertas a personas que no tienen una gran cualificación pero que pueden tenerla a través de esta formación que les va a enseñar a programar, se van a incorporar a un nicho de mercado con mucha demanda".

Pero antes de que llegue este momento, les restan meses intensos. "Si ellos se lo trabajan duro, es una formación de muchísimo futuro y fuera de la precariedad laboral", afirmó Reyes. Enrique Górriz, responsable del programa Retos de Cruz Roja, reiteró la importancia de este proyecto ya que "las competencias digitales son fundamentales y las nuevas tecnologías son necesarias para vivir, relacionarse y trabajar".

Para Jesús, también alumno, que se creen caminos hacia lugares nuevos para ellos y no seguir encasillados en "lo que siempre hacemos", supone un reto ilusionante que está muy dispuesto a sacar un buen partido. Con suerte, quizás a finales de este 2018 forme parte de la plantilla de una empresa tecnológica. Quién se lo iba a decir en su juventud.