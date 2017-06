La oposición pone en cuestión el funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo

Los grupos de la oposición en la Casona del Parque cargan contra el funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo. De un lado, el actual socio de investidura del equipo de gobierno del PP, Ciudadanos, criticó "los clamorosos retrasos" que se están produciendo en la expedición de licencias, por lo que ha instado al ente a "reorganizarse" para agilizar esta labor. En concreto, los permisos de obra mayor tardan "hasta nueve meses más" de lo que fija la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y se van hasta el año para su expedición, según la formación naranja, aludiendo a los datos de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). También criticó el "tapón" que se produce en las licencias de primera ocupación y en las menores.

Por su parte, el PSOE pedirá un consejo extraordinario ante la situación "de colapso" en la que s encuentra el ente por "la dejadez y bloqueo de la acción de gobierno del alcalde, Francisco de la Torre". Y Málaga para la Gente, exigió "explicaciones y las oportunas responsabilidades" porque, según indicaron, "se hayan dejado caducar y por la prescripción de miles de expedientes de infracciones urbanísticas en el departamento de licencias y protección urbanística". El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, rechazó estas críticas y dejó claro: "Málaga no se vende". Además, incidió en que la ciudad aboga por un urb'anismo "sostenible y vigilado", ya que, como resaltó, "la ciudad se construye desde la inteligencia, no desde la prisas". Pomares sí reconoció que el pasado año hubo un crecimiento de licencias y en cuanto a visados de vivienda, pero "no sólo en Málaga, sino en toda la provincia, lo que significa más trabajo".