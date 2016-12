Un paciente con un tumor espera 12 horas una operación que se suspendió

Un paciente de 78 años fue citado a las 10:30 del pasado martes en el Hospital Clínico de la capital para una operación por un tumor en la próstata y 12 horas después recibía el alta sin pasar por quirófano. Regresó a su casa, pasadas las 23:00, tal y como se fue, en ayunas y esperando su operación. A lo que añade la incertidumbre de cuándo será de nuevo citado y si no volverá a pasar lo mismo.

El hijo del afectado relató ayer a este periódico la situación padecida por la familia y el propio enfermo. Rafael Furest explicó que su padre -del mismo nombre- llegó al hospital a la hora que lo habían citado (10:30) y en ayunas. Sin embargo, no fue hasta pasadas las 14:00 cuando ingresó en planta a la espera de ser intervenido a lo largo de la tarde. Las horas pasaban y su intervención seguía demorándose. Poco antes de las 21:00 su compañero de habitación pasó a quirófano. Fue entonces cuando la familia fue informada por el personal de enfermería de que su padre "sería el siguiente o, en todo caso, el primero del día siguiente", comentó Furest. Pero finalmente no ocurrió ni una cosa ni la otra; a las 22:30 recibió el alta sin operación; "no le dieron ni cenar", añade.

Rafael Furest describe como "esperpéntica" la situación padecida por el paciente y su propia familia en el Clínico sin que apenas mediara una explicación coherente de lo que estaba sucediendo, porque primero le dijeron que su padre sería el último del día en pasar por quirófano o el primero de la jornada siguiente y después le dieron el alta justificándose en complicaciones de las operaciones anteriores.

"Yo no sé qué problemas habrá en el hospital, pero los acaba pagando una persona de 78 años y su familia", explicó el hijo, que añadió que prácticamente toda la familia vive fuera de Málaga y se habían trasladado expresamente para acompañar a su padre durante su intervención. De hecho, Rafael reside en Zaragoza y hoy mismo tiene que regresar. Con una "sensación de impotencia tan grande que no se puede ni describir", la familia optó por interponer una reclamación ante el hospital y regresar a casa. "Lo que no quiero es que esto le pase a más personas e incluso de nuevo a mi padre cuando lo vuelvan a citar", recalcó el hijo del enfermo.

Ya ayer este periódico se hacía eco de la reclamación de un paciente ante los retrasos que se estaban produciendo en las operaciones programadas en el Clínico y el centro hospitalario salía al paso afirmando que se habían realizado todas las operaciones programadas "con normalidad" y que no se había producido ninguna suspensión. Pero la respuesta ofrecida llegó antes de que este paciente fuera enviado a casa, sin operar y sin fecha prevista para que su intervención se produzca.

Desde el hospital incidieron ayer en que lamentan "las molestias ocasionadas a este paciente y a sus familiares, si bien la suspensión de su intervención programada se realizó por motivos clínicos, ya que las operaciones anteriores sufrieron complicaciones que retrasaron la actividad". También aseguraron que la operación será reprogramada lo antes posible.