Diez mil pacientes han sido atendidos de lesiones en la piel con telemedicina

Cuando el médico de cabecera sospecha que una lesión en la piel puede ser tumoral, saca una foto y la manda vía informática al Servicio de Dermatología del Hospital Regional. A las pocas horas, los especialistas han hecho el diagnóstico en base a las imágenes. Los casos graves están operados antes de una semana. Son las ventajas de la telemedicina. El servicio desarrolla este proyecto pionero -que comenzó en 2005- con tres centros de salud: Miraflores, Limonar y La Victoria. Desde entonces, en torno a 10.000 pacientes se han beneficiado de la teledermatología.

En el 80% de los casos remitidos por los facultativos de atención primaria son lesiones benignas de la piel, como queratosis o verrugas. A estos pacientes, el sistema les ahorra desplazamientos ya que son vistos por los especialistas sin acudir al Civil, donde funciona el Servicio de Dermatología del complejo hospitalario. Para el sistema sanitario, la ventaja es que la telemedicina le permite descargar las consultas y por lo tanto agilizar la asistencia.

Pero lo más importante es que el 20% restante -que son los pacientes citados en el hospital porque los dermatólogos sospechan tras ver las imágenes que su lesión puede ser maligna- tienen una atención rápida por parte de los especialistas.

Según el director de Dermatología del Regional, Leandro Martínez, en los casos graves entre que el paciente es visto por el médico de cabecera y es operado "como máximo pasa una semana y a veces puede estar intervenido en 24 horas". El responsable del área añade que con el sistema de teledermatología "la respuesta es inmediata porque es on line. No hay que esperar a que el paciente se desplace". Y añade: "La telemedicina no es el futuro, es el presente. Fuimos pioneros hace más de una década y el proyecto sigue vivo".

Del total de enfermos que son citados por el Servicio de Dermatología tras analizar las fotos remitidas desde el centro de salud, la mitad son cánceres de piel. Dado que de los 10.000 pacientes teleasistidos, unos 2.000 han sido derivados al Civil, alrededor de mil tumores se han diagnosticado mediante este sistema.

El responsable de la Unidad de Melanoma del hospital, Silvestre Martínez, detalló que en el 97% de los casos, el diagnóstico hecho mediante teledermatología coincide con el hecho luego de forma presencial. El margen de error es aproximadamente de un 3%.

La mayoría de los tumores detectados con este sistema son carcinomas basocelulares, que es el cáncer de piel más frecuente.

Tras doce años de la experiencia en teledermatología, Silvestre Martínez manifiesta su satisfacción por las ventajas que supone el sistema tanto para los pacientes como para el sistema sanitario. De momento no hay fechas para que se extienda a otros centros de salud.