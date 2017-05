Los pacientes piden equidad en el acceso a los tratamientos

"Que un paciente no tenga más riesgo de quedarse ciego en función del hospital que tenga de referencia". El presidente de la Asociación Mácula-Retina, Jacinto Zulueta, incide en las "desigualdades" en la asistencia, diferencias que califica de "brutales", cuando se comparan los resultados de las consultas entre provincias. Una de las principales reivindicaciones de esta asociación de pacientes es lograr la equidad en los tratamientos frente a la degeneración macular húmeda, que está asociada al envejecimiento.

Entre otras iniciativas, y con la colaboración de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, la Asociación Mácula-Retina de Sevilla participa en el desarrollo de una proposición no de ley aprobada por unanimidad del Parlamento de Andalucía en octubre de 2015, con objeto de que se implante en la comunidad autónoma un Plan de Prevención de la Ceguera. "El problema es que muchos pacientes no tienen diagnóstico y a veces se confunde la patología con una pérdida de visión por la edad", asevera el portavoz de los pacientes. Las enfermedades oculares, principales causantes de ceguera (degeneración macular húmeda, retinopatía diabética y glaucoma), cuentan con tratamientos que permiten frenar y/o atenuar la pérdida de visión. Se estima que el 60% de las cegueras cuya causa no son ni traumas ni factores genéticos, se puede evitar con tratamientos a tiempo.

Otras de las necesidades de los pacientes se refieren a aquellos casos que sufren una elevada pérdida de visión pero que no llegan a la ceguera legal (0,1%) y que, por tanto, no se pueden beneficiar de los servicios que ofrece la ONCE. "La pérdida de visión es un duelo que muchas veces conduce a la depresión; es más, se vincula la ceguera con riesgo de suicidios", advierte Zulueta. "Los pacientes que pierden visión requieren una asistencia conjunta del oftalmólogo y del óptico-optometrista; necesitan un servicio que no existe, la rehabilitación visual, para aprovechar al máximo los restos de visión; y una asistencia, para afrontar una nueva vida, que le facilite el uso de un bastón, y de los distintos dispositivos disponibles (lupas, gafas especiales, etcétera)", concluye.