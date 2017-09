El país de los dos millones y medio de camareros

España ha recuperado los niveles de creación de empleo de antes de la crisis económica y en algunos sectores, como en la hostelería, estamos que reventamos las estadísticas. Resulta que la luz que se veía al final del túnel eran las bombillas de un inmenso bar y el cacareado cambio de modelo productivo ha consistido en convertir cada brote verde en un puesto de trabajo de camarero. Este verano hemos tenido en nuestros chiringuitos la generación de camareros más preparada de la historia de España. Y tan bien nos va la cosa que ahora, con la llegada del invierno, exportaremos a jóvenes recién licenciados a poner pintas de cerveza a los principales ciudades europeas.

Dicen las estadísticas laborales que en España se firman más contratos de camareros que nunca. A saber: de los casi 20 millones de contratos que se realizaron en 2016, casi 2,5 millones fueron de camareros. El porcentaje se ha mantenido en el primer semestre de 2017 hasta alcanzar el 12,5% de todo el empleo que se creó, el doble que hace apenas diez años. En realidad es todo mentira: no hay más empleo, sino más contratos. Y todo se resume en una palabra: precariedad. Más de la mitad de todas las contrataciones que se realizan en este sector tienen un denominador común: se trata de un puesto de trabajo con una duración inferior a una semana.

Estamos saliendo de la crisis económica por una puerta falsa. Por eso la mayoría del empleo que se crea es como de mentirijilla, ya que se trata de trabajos que, en demasiados casos, ni siquiera tienen la capacidad de sacarte del umbral de la pobreza durante unos días. Los sindicatos han denunciado este verano la oferta de trabajo para un camarero en muchos chiringuitos del litoral andaluz: contratos de cuatro horas de cotización y sueldo, y doce -en el mejor de los casos- de jornada laboral. Los datos avalan las quejas sindicales: de los 2,5 millones de contratos del sector de hostelería en 2016, 1,3 millones se firmaron por varias horas.

El gran momento del turismo en España nos está llevando a cifras récord de contrataciones, pero no alcanza para mejorar el mercado laboral. La hostelería está demandando mucha mano de obra, pero lo hace de forma temporal y con empleos cada vez más precarios y más menguantes. La situación de las camareras de pisos, muchas de ellas despedidas de sus empresas para externalizar ese trabajo a firmas multiservicios para poder eludir el convenio colectivo del sector, es otro ejemplo evidente de un modelo de precarización laboral que clama al cielo. Se ha pasado del fraude al mayor de los abusos.

Pongo estas cifras por delante por que hasta en los momentos de mayor euforia, la realidad insiste en ponerse demagógica. Y detrás de todos los récords de visitantes y pernoctaciones con los que nos van a deslumbrar en los próximos días los responsables turísticos, hay una cara B llena de sombras. Llevamos varios años de bonanza en el sector que apenas está teniendo incidencia en la mejora del mercado laboral, donde los trabajadores han perdido derechos logrados tras muchos años y llevan sufriendo un indudable aumento de las prácticas abusivas por parte de empresas que han mejorado sustancialmente sus resultados económicos.

Hace ya años que no leo balance alguno de las inspecciones de Trabajo sobre el resultado de la labor que realizan, ni información de los responsables de las distintas administraciones anunciando multas o sanciones por incumplimiento de la legislación laboral. Supongo que se seguirán realizando, pero estarán conmigo en que, de un tiempo a esta parte, vivimos más pendientes de contabilizar contratos laborales, sean como sean esos contratos, que de crear empleos dignos. Y para alardear de recuperación económica, en las estadísticas, lo mismo vale un contrato indefinido que un empleo temporal de varias horas al mes.

El pasado mes de julio se batió el record de turistas en España. Llegaron más de diez millones y medio de extranjeros a visitarnos. Nunca, en un solo mes, este país había recibido a tantas personas de fuera. Posiblemente, cuando conozcamos los datos definitivos de este mes de agosto que acaba de concluir, la cifra se vuelva a incrementar. Y al parecer seguimos sin tocar techo. Mucho me temo, sin embargo, que el empleo creado apenas servirá para engordar las estadísticas, ya que se mantendrá el alto nivel de temporalidad, la rotación en el trabajo y los bajos sueldos.

El turismo, en general, y el sector de la hostelería, en particular no solo es una actividad muy digna, sino que se ha convertido en una de las principales fuentes de riqueza y empleo en España. Por eso resulta a todas luces insostenible ese enorme desfase que se sigue produciendo entre los records anuales en registro de visitantes y las cifras de creación de empleo estable. Admito que, al menos en el caso de Andalucía, la trompetería triunfalista con la que cada año acompaña el ejecutivo regional sus balances del sector turístico, viene atemperada por la preocupación de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Visto los escasos resultados que evidencian las estadísticas laborales, no estaría de más acompañar estos llamamientos a crear empleos de calidad que se les reclama a los empresarios del sector con nuevas medidas que condicionen las ayudas y las subvenciones que reciben a ese único propósito, el de crear trabajos dignos. Las grandes cifras del turismo son incompatibles con unas estadísticas que alertan de que la mitad de los contratos que firman los camareros en España tienen una duración menor a una semana.