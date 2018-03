Los pantanos rozan ya los niveles que tenían hace justo un año

Los pantanos de la provincia de Málaga llevan dos semanas recuperando reservas y en este momento rozan los niveles que tenían hace justo un año. Las lluvias de estos días les han hecho ganar 47,8 hectómetros cúbicos, si se comparan las cifras de ayer con las del lunes pasado. Estas cantidades indican que se encuentran a sólo 18 de alcanzar los niveles de marzo de 2017, una cantidad accesible en pocas fechas si se cumplen las previsiones de nuevas y prolongadas precipitaciones en los próximos días.

A pesar del importante acopio de reservas, los pantanos de Málaga siguen sin alcanzar la mitad de sus depósitos. Hoy, los siete embalses de la provincia almacenan 305,69 hectómetros cúbicos, lo que significa un 49,56% del total de la capacidad, que llega a los 616,85 hectómetros. Hace justo un año los embalses estaban al 52,47% de su capacidad, con 323,71 hectómetros almacenados y eso que también durante el pasado año las precipitaciones se situaron por debajo de la media para la provincia tras varios años secos.

La previsión es que seguirá lloviendo toda la semana, por lo que seguirán los aportes

Las lluvias han afectado por igual a todas las cuencas, pero vuelve a ser la zona occidental de Málaga la que presenta una mejor situación de sus almacenes. El pantano de la Concepción, que abastece a esta zona de la Costa, se encuentra en este momento casi al límite, al 89% de su capacidad, con 55 hectómetros cúbicos almacenados. Se trata de uno de los pantanos más pequeños de la provincia, ubicado cerca del mar y que habitualmente se llena tras una prolongada época de lluvias, como la de estas dos últimas semanas, que le ha reportado 11 hectómetros cúbicos. De hecho las previsiones son que se ordenará desaguar el embalse cuando gane 5 hectómetros más y se sitúe al borde del límite con 60 hectómetros cúbicos.

En época de sequía y con un decreto de medidas especiales en ciernes por falta de lluvia, uno de los siete depósitos de agua tendrá que deshacerse de parte de sus reservas. Asociaciones agrícolas o la propia Junta de Andalucía llevan tiempo reclamando que se aumente la capacidad de La Concepción, una obra que está prevista en el Plan Hidrológico de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

Además de la Concepción, otros cuatro embalses han superado la mitad de su capacidad gracias a estas lluvias. Se trata de los embalses de Casasola y El Limonero, ambos de pequeña capacidad, que se sitúan al 56,7% y 55,4%, respectivamente. El embalse del Guadalhorce está a un 58,9%, y el Conde del Guadalhorce, a un 55,9%. Ademas, en la zona más seca de la provincia y donde aún se mantienen las restricciones para el riego con agua procedente del pantano de la Viñuela, este último ha ganado en una semana casi 6 hectómetros cúbicos de agua y se encuentra a u tercio de su capacidad total. Las previsiones es que los pantanos sigan recibiendo agua en los próximos días, no sólo por los aportes que llegarán por las escorrentías y los arroyos, sino también porque se prevé que seguirá lloviendo una semana más.

Después del paréntesis de ayer, donde los claros en el cielo reemplazaron a las nubes por unas horas, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que hoy vuelvan las precipitaciones y que la situación se inestabilidad se mantenga toda la semana. A ella se sumarán las fuertes rachas de viento previstas a partir de la tarde de mañana.

Las precipitaciones serán generales aunque se intensificarán conforme pase la semana. En la zona de la capital y Guadalhorce se ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los tres metros de altura al inicio de la jornada del miércoles. La alerta por fuertes vientos también llegará a Ronda y las costas oriental y occidental, donde además se establece la alerta por fuerte oleaje.

El agua vendrá acompañada de temperaturas suaves a lo largo de estos días hasta alcanzar los 21 grados hoy en la capital. El termómetro descenderá ligeramente en los próximos días, para volver a situarse por encima de los 20 el domingo.

Esta es tercera semana consecutiva de precipitaciones que registra la provincia de Málaga, un hecho no muy frecuente en un mes que tradicionalmente no se presenta tan lluvioso. Mientras tanto, la Junta mantiene el mutismo sobre el decreto de sequía prometido, sin concretar en qué momento será presentado y las medidas concretas que se adoptará. Las últimas declaraciones del responsable de Medio Ambiente en Málaga iban en la línea de que no se plantearán recortes en el suministro para la zona costera durante este verano gracias a la abundancia de estas precipitaciones.