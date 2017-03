La parlamentaria suspendida de C's no entrega su acta y pasa al grupo mixto

La diputada por Málaga en el Parlamento de Andalucía María Carmen Prieto presentó el pasado sábado su baja voluntaria como afiliada de Ciudadanos y hoy solicitará el traslado al grupo de no adscritos de la Cámara andaluza. Prieto compareció ayer en Torremolinos junto a afiliados, ediles y ex militantes de C's, donde explicó sus razones para su abandono de la formación naranja "viendo la necesidad de darme de baja por la persecución y la marginación a la que me ha sometido el partido".

En su intervención, señaló que Ciudadanos "empezó hace tiempo a desviarse de sus orígenes. Un partido que se ha ido derechizando y mimetizándose con el desolador panorama político nacional", sostuvo, agregando que en Andalucía "trabaja por la supervivencia eterna del régimen socialista, tan nefasto para nuestra tierra asolada por el paro y el subdesarrollo". "Ciudadanos ha perdido la oportunidad histórica de cambiar algo en esta región", ha criticado, a lo que ha dicho que es "un partido de bandazos" y que "el más grave, para mí, es el ideológico". En este sentido, se ha referido al último Congreso Nacional la formación, donde "no solo es grave que a los socialdemócratas nos han dejado abandonados a nuestra suerte, sino que hay una inconsistencia ideológica profunda", reiterando que los principios de "democracia, transparencia, regeneración y participación fueron tirados al cubo de la basura".

Para Prieto, "el mérito y la capacidad también fueron olvidados en favor de la lisonja y la sumisión al cargo de turno. Se formaron camarillas que atacaban a los diferentes, a los que osaban expresar sus opiniones libremente". "Un partido que no soporta las discrepancias no puede permitir que las voces críticas le fastidien la empresa", afirmó.