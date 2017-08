El paro de los examinadores de Tráfico deja sin carné a casi 6.000 alumnos

Los alumnos, cansados de esperar meses

Los alumnos ven la situación con mayor nerviosismo, ya que un suspenso les obligaría a tener que someterse a la prueba con una espera de mínima de un mes, como les han asegurado algunos profesores. "Nos han dicho que si suspendemos podemos tener el examen bastante más tarde", cuenta Yolanda, que se sometía por primera vez a la prueba ayer. La examinada ve "indignante" que todo el sector tenga que "estar a la expectativa" debido al paro de los examinadores. "Ellos quieren más sueldo, pero los que no lo tenemos no vamos perjudicando a los demás para conseguirlo", añade. Yolanda lleva esperando desde principios de julio para examinarse, un caso afortunado en comparación con los de Yanira y Mireia, que llevan esperando desde marzo y abril, respectivamente. A los habituales retrasos para hacer el examen, a ellas les sobrevino la huelga cuando estaban cerca de hacerlo, lo que les ha retraso la prueba hasta finales de agosto. Ahora, tienen la "presión doble de aprobar", ya que "Dios sabrá cuando llegará la próxima oportunidad". Ambas, quieren el carné para poder prescindir del transporte público, pero el caso de otros examinados es más desesperado. Como Juan, que necesita la moto para su trabajo. Él tenía el examen programado para el 23 de junio, pero se lo retrasaron de manera indefinida ya que la huelga empezó unos días antes. Uno de los puntos en el que coinciden todos los alumnos es en la mala gestión que se está haciendo de la situación. Todos cuentan que se les ha avisado con solo dos o tres de días de antelación, lo que les ha obligado a tomar clases de conducir de manera precipitada para ponerse al día. Algunos de ellos tienen incluso que faltar al trabajo para dar esas clases de recuerdo antes del examen, lo que supone un gasto de dinero adicional que no se hubiera producido de no haber paro. "He estado dando clases de refresco ahora, porque si no no sé ni arrancar el coche, pero es un gasto que yo no quería soportar", señala Yolanda.