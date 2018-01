Los partidos de la oposición en el Parlamento asocian su fallecimiento con la falta de medios

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz asociaron ayer la reciente muerte de pacientes en las Urgencias de dos hospitales públicos, mientras esperaban a ser atendidos, a una falta de medios que negó la consejera de Salud, Marina Alvarez, quien los consideró "casos aislados". Alvarez compareció en una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud del Parlamento andaluz para informar de la muerte de una mujer de 64 años, ocurrida en el Hospital de Ubeda (Jaén) tras pasar doce horas en una camilla sin ser atendida y la de un hombre de 44 que estuvo cinco horas con un ictus sin ser asistido en el de Antequera.

La consejera explicó que ambos casos fueron "aislados y desafortunados" y pidió "prudencia" a la oposición hasta que no finalicen las investigaciones abiertas. "Se trata de casos aislados, que no se deben de relacionar con un aumento de la demanda sanitaria o una falta de medios, aunque somos conscientes de que no pueden ocurrir", dijo. No obstante, la consejera admitió durante su intervención en la Comisión que estos fallecimientos "nos obligan a reflexionar para poner en marcha mecanismos de mejora, porque hay cosas que han fallado y no queremos decir que todas las cosas se hayan hecho bien".

Catalina García, del PP, mostró su "total desacuerdo" con que estas muertes "no tengan nada que ver con la sobrecarga de trabajo" de los centros sanitarios. Para el diputado de Podemos, Juan Antonio Gil, la muerte de estos pacientes "no se trata solo de un drama personal, sino de un drama social" pues no han sido "casos fortuitos" sino el resultado de "problemas estructurales" de la sanidad pública andaluza.

María Isabel Albás, de Ciudadanos, reclamó que la sanidad pública andaluza "sea de calidad, no solamente de titulares" y destacó la "escasez" de plantillas y la "saturación" de las urgencias "por un deficiente funcionamiento de la atención primaria". Inmaculada Nieto, de IU, consideró "decepcionante" la comparecencia de la consejera y sostuvo que estas muertes "sí guardan relación" con los recortes en la sanidad pública, donde cada año se repiten los colapsos en épocas de alta frecuentación de pacientes". Francisco José Vargas, del PSOE, pidió más rigor a la oposición y criticó la convocatoria de esta comisión extraordinaria "inútil" en la que, denunció, la oposición ha esgrimido argumentos "rácanos y bajunos", de una manera "oportunista y cínica".