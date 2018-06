La patronal también muestra su enfado

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha manifestado este jueves que han retirado "casi todas sus peticiones" iniciales de la mesa de negociación del convenio de hostelería de la provincia de Málaga, lamentando que pese a estos "esfuerzos de la patronal" no se haya logrado un acuerdo. Así, precisaron en un comunicado, tras conocerse que los sindicatos CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga, cuyos días se concretarán el próximo 15 de junio, que la negociación "está rota hasta que una de las partes solicite una nueva reunión", algo que de momento no se ve cercano. Los representantes de la patronal explicaron que en las 11 reuniones celebradas hasta ahora han retirado muchas de sus peticiones, "como la necesidad de abonar el complemento de incapacidad temporal del primer día de baja o la posibilidad de acumular descansos". Sobre la mesa sigue estando que la subida salarial fija sea del 8% en cuatro años -los sindicatos piden el doble, un 16 por ciento pero priorizan otras medidas sociales-. A ello se añadirían, según la propuesta de los empresarios, un incremento variables del sueldo "en función de la subida porcentual del ingreso medio por habitación disponible de la Costa del Sol". Este hecho no fue compartido por los sindicatos puesto que consideran que cada empresa "puede manejar ese dato a su antojo y porque no es igual en Marbella que en Málaga o en otros municipios", además de qué ocurriría con los trabajadores de la hostelería que no tienen este índice. Los empresarios también piden que los ascensos no sean automáticos a los tres años, indicando que los ayudantes podrán subir de categoría al cuarto año realizando cursos de formación pagados por la empresa "al 100 por cien" y siempre en horario laboral.