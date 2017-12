La pelea institucional se pasa a las dos ruedas

La confrontación que ya de manera natural practican el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía por un buen número de proyectos e iniciativas, transita ahora sobre dos ruedas. El incumplimiento por parte de la Administración regional del acuerdo firmado hace ahora casi tres años para la construcción antes de finalizar este año de algo más de 51 kilómetros de carriles bici mereció ayer la censura unánime del Pleno municipal, que le instó a poner en marcha los mecanismos necesarios para corregir este déficit. Pero al tiempo que el Consistorio responsabilizaba al Gobierno andaluz, desde la Consejería de Fomento se apuntaba también a la Administración local.

"A todos se nos llena la boca de habla de movilidad sostenible pero hay administraciones que se quedan en palabras vacías", se quejó la concejal de Movilidad. Elvira Maeso, quien apuntó que el compromiso obligaba a la institución regional a tener culminada su parte dentro de este año. La edil del PP calificó de "preocupante" la situación de la capital de la Costa del Sol, en especial si se compara con otras ciudades donde sí se han ejecutado carriles. De acuerdo con sus datos, en Cádiz se han impulsado 45 kilómetros; en Almería, 38; en Sevilla, 12, y en Granada, 12. "Exigimos que el compromiso no caiga en el vacío", apostilló.

La tesis del equipo de gobierno del PP fue compartida por el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien criticó que la Junta haya dejado de tener "entre sus prioridades el uso de la bici" y señaló que, a nivel andaluz, de mantenerse la apuesta presupuestaria destinada hasta la fecha para el plan de la bicicleta se necesitarían 40 años para finalizar las actuaciones previstas. Para Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, lo que está ocurriendo es "vergonzoso". No obstante, ambos añadieron a su discurso crítico al Ayuntamiento, al considerar que no solo no han ejecutado todas las actuaciones que debía, sino que los carriles diseñados lejos de restar espacio al tráfico lo hace al peatón.

Pero la crítica general a la actuación de la Junta tuvo ayer respuesta desde la Administración regional, que relacionó la dilación en la puesta en marcha de los carriles programados con la tardanza del Consistorio en poner a disposición los suelos necesarios. "No podemos hacer un solo metro de carril bici si no tenemos el suelo disponible", expuso ayer el delegado provincial de Fomento, Francisco Fernández España. El responsable autonómico recordó que durante casi dos años la apuesta acordada por ambas instituciones en el marco del plan andaluz estuvo centrada en el trazado del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, que no pudo impulsarse ante la dificultad técnica y administrativa de su ejecución.

"Por mucho interés que hayamos tenido no hemos podido hacer nada", dijo Fernández España, quien hizo hincapié en que el propio convenio dejaba en manos de una comisión técnica la prioridad de las actuaciones a impulsar. A esto añadió que desde finales de octubre, el Ayuntamiento tiene sobre su mesa el proyecto para la ejecución de dos tramos de carril entre Vialia y la Avenida Juan XXIII y entre Juan XXIII y la calle Cómpeta, que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros. "Movilidad le ha dado luz verde pero ahora dicen que se lo tienen que pasar a Urbanismo", adujo.

En esta línea se posicionó el PSOE en el debate del Pleno, en el que si bien dio su aval a la moción, acusó al Ejecutivo local de estar solo interesado en la ejecución del carril del paseo marítimo. "Le importaba una higa el carril bici de esa zona, lo único que pretendía era hace un nuevo paseo marítimo y que lo pagase la Junta; iban a ser los 3 kilómetros de carril bici más caros de toda la humanidad", enfatizó Sergio Brenes.