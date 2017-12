La pelota del Metro al Civil, de nuevo en el tejado del Ayuntamiento

El contador vuelve a ponerse en marcha. El Ayuntamiento tiene ya sobre su mesa el acuerdo adoptado hace poco más de una semana por el Consejo de Gobierno de Andalucía en el que se le insta a adecuar el planeamiento urbanístico de la ciudad al proyecto de construcción en superficie del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. La determinación entra en vigor desde hoy mismo, después de que fuese publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El documento es explícito al reclamar la intervención del Consistorio en este sentido y en subrayar la trascendencia de ir adelante con esta parte de la infraestructura. Y ello supone una nueva oportunidad para que el equipo de gobierno del PP emita un pronunciamiento institucional a favor o en contra del desarrollo de esta obra. Verbalmente, el alcalde, Francisco de la Torre, viene mostrando su rechazo a esta actuación desde hace meses.

En la argumentación del acuerdo, el Gobierno andaluz alude a que la ejecución de este ramal a ras de calle quedó recogido en el protocolo de intenciones firmado por las dos administraciones públicas y que permitió la liberación de la financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un lado, y la puesta en servicio parcial del ferrocarril urbano a principios de julio del año 2014. Hitos ambos, debido al importante retraso en la terminación del proyecto, que han traído consigo la aplicación de un periodo transitorio "que tiene un plazo que se va consumiendo, lo que representa un elevado coste económico añadido".

Fomento podrá realizar "cuantas actuaciones sean necesarias" para que se ejecute el acuerdo

Razón por la que, se apostilla, "resulta necesario ejecutar la prolongación de la Línea 2 del Metro de Málaga. Tramo Guadalmedina-Hospital Civil, sin más dilación". Al tiempo, advierte de que otras alternativas planteadas en los últimos años, caso de la sustitución del tranvía un el denominado metrobús o el destino de la inversión prevista para esta obra, de unos 41 millones de euros, a la prolongación del Metro al PTA, no son "viables jurídicamente".

En la relación de acuerdos recogido en el dictamen se destaca, en el punto 2, la notificación del mismo al Ayuntamiento, "en su calidad de Entidad local afectada", con el fin de que adapte el PGOU "en el plazo máximo de un año", y en el punto 3 se habilita al titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, Felipe López, "para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo". Lo que no se precisa es el alcance de las mismas.

Acerca del supuesto conflicto del trazado propuesto por la Junta, previo acuerdo con el Ayuntamiento, para llevar el Metro a la zona del Civil, la Administración regional detalla la información aportada por la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, según la cual el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potuam) "prevé una red de metro y tranvías que incluye la denominada Línea 4, que, partiendo de la Estación Central, se extienda hacia el norte de Málaga siguiendo una traza sensiblemente paralela al cauce del Guadalmedina hasta Las Virreinas". Si bien el citado trayecto no coincide con el ahora aprobado, remite al artículo 40.6 de la normativa del POT, que establece: "la aprobación del estudio informativo o proyecto de trazado o construcción de que se trate, implicará el ajuste de las determinaciones de este Plan, que no se considerará una modificación del mismo". Tomando como referencia este precepto, la Junta considera que la prolongación del ramal procedente de Carretera de Cádiz "no vulnera las previsiones del planeamiento territorial vigente, ya que aunque no incorpora la totalidad de la denominada Línea 4, no resulta incompatible con el modelo propuesto para la red de Metro y Tranvías de la aglomeración urbana de Málaga". Y apostilla que el cumplimiento de los objetivos finalistas del POT "podrá llevarse a cabo mediante sucesivos proyectos que deberán definir la extensión hacia el norte de la red".