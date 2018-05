Los pensionistas siguen reivindicándose a pie de calle: "Los viejos mandamos"

El grito de los pensionistas no amaina. Cerca de un centenar se reunieron ayer en la plaza de la Constitución para dejar bien claro que no se van a cansar: "No podemos admitir que nos digan que no hay dinero. Lo que sucede es que están abusando de los invisibles, los pensionistas". El ambiente era mitinero: decenas de sillas blancas ocupadas por jubilados para escuchar atentamente a compañeros anónimos reivindicar "lo que es nuestro", en un escenario decorado con dos grandes pancartas -en una de ellas se leía: "En defensa del sistema público de pensiones" y en la otra: "Pensionistas en acción"-.

Entre el ir y venir de gente alrededor, algunos interesados por lo que sucedía y otros, camaradas en la causa, gritaron y cantaron lemas como "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", "arriba, vamos todos a luchar, las pensiones se defienden, basta ya de especular", "somos los pensionistas en acción para que suban la pensión", "somos 10 millones luchando por las pensiones" o "Rajoy, te vas a quedar sin votos".

Ellos dejaron una cosa clara: "Los viejos mandan". Por el escenario pasaron jubilados que citaron el Artículo 50 de la Constitución -"los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad"-, otros que criticaron que las administraciones les tratan como críos -"creen que a los mayores nos dan un caramelo y nos vamos a jugar al patio"-, pero todos coincidieron en algo: "ni un voto más para quien nos quiere robar", clamaron al unísono, para después afinar aún más el dardo, gritando "Rajoy, ladrón, nos robas la pensión".

La portavoz de Pensionistas en Acción, Pilar Mendoza, resumió las reivindicaciones del colectivo, que pide "blindar" las pensiones y revalorizarlas en relación al IPC cada año, además de eliminar todo tipo de copago. Exigen una pensión mínima contributiva de 1.080 euros y que las no contributivas se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional. Para estabilizar la situación, ven necesario también la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013. En opinión de Mendoza, la concesión del Ejecutivo central es "insignificante" y viene de la mano de una estrategia para contentar al PNV. Por eso, aseguraron en la plaza, "no nos vamos a cansar. Somos luchadores y gente válida, somos inteligentes, nuestras rodillas están regular, pero nuestras mentes, muy bien. Y no vamos a parar, porque queremos estar en la negociación de las pensiones".

El grupo, que se organiza por distinto canales de Whatsapp, seguirá concentrándose cada lunes en la puerta del Ayuntamiento de la capital, como lo viene haciendo desde hace unas semanas. Porque, juntos, dicen, "seremos capaces de todo" y porque "detrás de nosotros vienen nuestros hijos y nietos, y esto también es por ellos".