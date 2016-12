Más de 18.000 personas cotizan a la Seguridad Social más de 10 veces al año

La economía malagueña depende del sector servicios, con especial énfasis en el turismo y la hostelería, y eso es sinónimo de temporalidad en los contratos y, lamentablemente, de precariedad. El 95% de los contratos que se suscriben en la provincia son temporales y eso provoca una auténtica montaña rusa en la Seguridad Social, donde el año pasado hubo 18.225 personas a las que les constaban 10 o más episodios de cotización solo en 2015. Es el mayor número de personas afectadas por esta situación en la última década, según la Muestra Continua de Vidas Laborales publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Ieca).

El número de personas con una decena o más de cotizaciones ha ido, además, in crescendo en los últimos años, hasta el punto de duplicarse entre 2006 y 2015. En 2006, por ejemplo, había 9.550 personas en la provincia con ese volumen de cotizaciones en la Seguridad Social; en 2010, en plena crisis, ya se contabilizaban 12.225; se superó la barrera psicológica de las 15.000 en 2013; y en 2014 se llegó a los 17.000, batiendo un nuevo registro en 2015, último dato publicado hasta la fecha.

Málaga es la tercera provincia andaluza con mayor número de multicotizantes, por detrás de Sevilla (33.750) y Jaén (18.650), dos provincias en las que el sector agrario tiene mucho peso y en las que se firman numerosos contratos temporales. Cada vez es más habitual, en general, ver contratos por obras y servicios que pueden ser de días o incluso de horas. En sectores como el comercio o la hostelería se contratan a miles de personas por días u horas para cubrir huecos puntuales o picos de demanda en momentos clave como esta Navidad, lo que motiva que en el informe de vida laboral de estos trabajadores puedan aparecer numerosos folios pero, en realidad, su volumen de jornadas cotizadas es mínimo.

En Málaga había el año pasado 18.225 personas con 10 o más cotizaciones. Pero no se queda ahí. La Seguridad Social, según los datos del Ieca, contabilizó en 2015 a 33.925 personas en posesión de seis a nueve altas en un ejercicio, siendo también el mayor volumen en una década, aunque está más próximo al registrado en 2014. Por otra parte, hay 130.700 personas con entre tres y cinco cotizaciones al año; 112.625 con dos (muchos de ellos profesionales por cuenta ajena que trabajan además como autónomos); y 424.575 tienen una sola cotización al año por ser su trabajo habitual e indefinido. Por sexos, son los hombres los que tienen una mayor repetición de cotizaciones laborales. El año pasado hubo 11.075 varones con 10 o más cotizaciones a la Seguridad Social registradas en Málaga frente a 7.150 mujeres, algo en cualquier caso normal porque hay más hombres que mujeres cotizando.

Estos mimbres motivaron que en 2015 hubiera 23.975 personas en Málaga que estuvieron dadas de alta a la Seguridad Social menos de un mes, teniendo así dificultad para acceder a cualquier tipo de prestación. También hubo 39.150 personas de las que consta que cotizaron entre 31 y 90 días. De esta forma, el año pasado había en Málaga más de 63.000 personas que cotizaron, como máximo, tres meses en todo un ejercicio.

Por otra parte, el Ieca publica el número de personas que solo son cotizantes (trabajadores), solo pensionistas o que hacen ambas cosas (trabajan y cobran pensión a la vez). En este último caso se contabilizaron 23.500 individuos en Málaga en 2015, el mayor número en una década y un 8% más que en 2014. Hay 696.550 personas que solo cotizan y 221.675 que solo cobran una pensión.

Estos datos, lógicamente, son los oficiales de la Seguridad Social que recoge el Ieca en su estudio. Aquí no aparece el número de personas que están trabajando, como dicen en la inspección, en la economía irregular o, directamente, en la sumergida. Diversos estudios han indicado que este tipo de economía en la que los trabajadores no están dados de alta o no se contabilizan ingresos supone en torno al 25% del PIB local.