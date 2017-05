La respuesta siempre es la misma: "Soy pescador porque me gusta la mar". No duelen los madrugones, ni la rutina, ni el frío, ni el trabajo final cuando toca limpieza. Tampoco hay miedo a las olas ni al viento. Aquellos que han vivido de la mar, como les gusta decir, no pueden despegarse de ella. Los jóvenes que se están incorporando a las flotas tienen claro que es el Mediterráneo el que ha dirigido su vocación.

En Caleta de Vélez, son muchos los que faenan desde los 17 años tras obtener el certificado acreditativo que les autoriza tanto Capitanía Marítima como la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a subirse a un barco. Mario, el del Bahía Pollensa es el más joven de todos los patrones de este puerto malagueño. Tiene 20 años y lidera un grupo de 23 pescadores. Empezó con su padre, quien también dirige otra nave, y el pasado verano compró otro para él.

Como él, Miguel Navas limpiaba el pescado que habían capturado el Rosario y Mari desde primera hora de la madrugada. Tiene 20 años y lleva ya dos faenando. "Me gusta la mar. Desde chico lo vi en mi familia y tenía claro que quería ser pescador. Se me daban mal los estudios y decidí dejar el instituto para hacerme profesional del sector", comentó este joven, quien aseguró que "igual si hubiese sido buen estudiante, también hubiese cogido esto".

Miguel sí teme al frío, "cuando hace", y "a los despertares se acostumbra uno". A limpiar pescado, también. "Tiene que estar presentable para su venta, en las mejores condiciones", dijo seguro de la faena que todavía le quedaba por realizar. También tiene claro cuáles son los peligros que a tener en cuenta: "hay que gastar cuidado de dónde pones las manos". Pese a lo satisfecho que está de haber elegido ser pescador, también sabe de la dureza que imprime la inestabilidad del sector. "Nunca sabes qué vas a llevar a casa", lamentó.

Ángel Luis Pastor tiene 17 años y hace dos semanas fue su primer día. La jornada comenzó a las 5:00 de la mañana. No se mareó "mucho". Tampoco tuvo frío ni le costó el madrugón. Eso sí, sus compañeros de La Veterana apuntaron que "tampoco hizo mucho".

Él sonrió satisfecho de haberse embarcado por primera vez. Su caso es paradigmático ya que no procede de familia pescadora. "Lo he hecho porque me gusta la mar", señaló también. "Era un día difícil, el mar daba matracazos", aclararon el resto de la flota para aminorar la culpa de Ángel. "No se cómo explicarlo pero me gusta esta vida. Me gusta lo que hacen y quiero dedicarme a ello", repitió.

Aquellos que estuvieron a su lado en este bautismo pesquero saben que tendrán que protegerlo hasta que coja experiencia. "Todo es peligroso, pero cuando adquiere la rutina es más fácil. Ahora mismo tenemos que evitar que se ponga a arriar cables o a recibir las puertas", dijo uno de sus compañeros refiriéndose a la maquinaria que hace que se abra la red cuando están en alta mar. "Puede llevarse un golpe con el bamboleo del mar", explicaron. "Me imaginaba que iba a ser duro, pero me da igual", concluyó orgulloso.